M5S | Paragone | ‘se sparisce disagio si riverserà nelle piazze’

M5S : Paragone - ‘non funziona più - non va processato Di Maio ma intero Movimento’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’intero Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’.L'articolo M5S: Paragone, ...

Omnibus - Paragone contro consigli al M5S de Il Fatto : 'A casa non gliene frega un tubo' : Non è un momento facile per il Movimento Cinque Stelle. Le elezioni regionali umbre hanno consegnato alla storia un risultato particolarmente deludente dei grillini e c'è chi come Luigi Di Maio ha già dichiarato fallito l'esperimento di correre insieme al Partito Democratico. Tra i senatori che non aveva particolarmente gradito l'asse con i dem c'era stato Gianluigi Paragone. E, in giorni non certo semplici , c'è chi come Il Fatto Quotidiano ha ...

Paragone : disfatta M5S dopo alleanza Pd : 4.41 Per il M5S è stata "una disfatta",dovuta alla mancanza di "coerenza e linearità" legata all'alleanza con il Pd e alla scelta di un candidato "vicino a Forza Italia". Così il senatore Paragone (M5S) in un video su Facebook."Se pensate che sia limitata all'Umbria...". Paragone definisce "preoccupante" lo scoop del Financial Times su Conte e considera "incredibile" aver perso l'Umbria dove si è andati a elezioni anticipate dopo che proprio ...

Festa M5S - assente Paragone : 'Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa posso raccontare?' : A Napoli, alla Festa per i dieci anni del MoVimento Cinque Stelle sono in molti a non aver preso parte. Tra questi c'è anche il giornalista e senatore del MoVimento Gianluigi Paragone: già in occasione della nascita del governo giallorosso aveva maniFestato la sua contrarietà. Assenti illustri anche gli ex ministri Barbara Lezzi e Giulia Grillo, oltre ad Alessandro Di Battista. L'assenza del senatore Paragone Il senatore del M5s Gianluigi ...

Gianluigi Paragone assente alla festa M5S di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Gianluigi Paragone contro Buffagni e il M5S : "Non vedevano l'ora di fare lingua in bocca col potere" : Raptus di Gianluigi Paragone. Tutto nasce in seguito a una notizia diffusa da Dagospia circa Stefano Buffagni, suoi compagno di partito nonché viceministro allo Sviluppo Economico, il quale avrebbe pranzato al Four Seasons con i capi del colosso bancario JpMorgan, al termine di un incontro a porte c

Gianluigi Paragone sfida Luigi Di Maio : "Non me ne vado - dal M5S mi devono cacciare" : GianLuigi Paragone smentisce le voci che circolano su un suo possibile ritorno alla Lega e assicura: "Fino a che non mi sbattono fuori, io resto dentro". Messaggio ambivalente, a voler essere maliziosi: ritorno nel Carroccio solo dopo l'eventuale cacciata? Chissà. Il grillino dissidente mostra di no

Gianluigi Paragone : “Comprensibile il malcontento nel M5S. Conte? Pavone in zoo europeo” : "Io so una cosa: questo governo non nasce per convinzione di Di Maio. Tutto è sicuramente partito da Grillo ma il vero King-maker è Giuseppe Conte che è un bellissimo Pavone dello zoo europeo e questo è il punto maggiore di debolezza2: il senatore del M5S Gianluigi Paragone racconta perché non è d'accordo con questo governo e non avrebbe voluto l'alleanza con il PD.Continua a leggere

Laura Boldrini entra nel Pd/ Paragone - M5S - attacca : 'Perfetto esempio di elite' : Laura Boldrini lascia Leu ed entra nel Pd: i motivi della scelta dell'ex Presidente della Camera. Salvini all'attacco, mentre da Italia Viva...

Paragone : “M5S? Resto finché non mi sbattono fuori” : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Fino a che non mi sbattono fuori, io Resto dentro”. Così all’Adnkronos il senatore M5S , sulla sua permanenza nel Movimento ora che è .Il senatore M5S non risparmia critiche a Vincenzo Spadafora, dopo l’intervista del ministro al Corriere della Sera che . “Spadafora non ha alcun titolo per parlare Di Battista declinando al passato – dice Paragone all’Adnkronos ...

M5S : Paragone - ‘Spadafora democristianoide - no titoli per parlare di Di Battista’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Dopo Barbara Lezzi, Gianluigi Paragone. Il senatore M5S, ormai tra le voci più critiche del Movimento, non risparmia critiche a Vincenzo Spadafora, dopo l’intervista del ministro al Corriere della Sera che ha fatto infuriare anche il padre di ‘Dibba’. “Spadafora non ha alcun titolo per parlare Di Battista declinando al passato – dice Paragone all’Adnkronos – il ...

Gianluigi Paragone agente provocatore. "Ora finalmente..." : così farà saltare in aria Pd e M5S in Parlamento : Ora si divertirà, Gianluigi Paragone. Intervistato dal Corriere della Sera, il senatore "dissidente" del Movimento 5 Stelle, uno dei pochi a opporsi apertamente all'inciucio e all'accordo con il Pd, non si è dimesso e anzi ha sfidato i dirigenti del Movimento a cacciarlo. In attesa di una decisione,

Governo - Paragone : “Sarò spina nel fianco del M5S. Conte? Bellissimo pavone nello zoo Ue. Di Maio? Gestisce qualcosa scritto da altri per lui” : “Perché mi sono astenuto sulla fiducia al Governo? Il mio voto non era fondamentale per far cadere il Governo. Se lo fosse stato, figuratevi se mi sarei astenuto. Questo mi consente di fare una politica nel M5s che, secondo me, tra un po’ vedrà qualcuno svegliarsi dall’ipnosi generale. Certo, se avessi votato no, il processo sulla mia espulsione sarebbe stato più facile per il movimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia ...

Gianluigi Paragone - la verità sul patto Pd-M5S in Umbria : "Un bacio mortale - non l'ha deciso Di Maio" : "La mossa non è di Luigi Di Maio, il gioco non è più nelle sue mani". Gianluigi Paragone, intervistato dal Corriere della Sera, commenta così lo scenario di un "patto civico" tra Pd e M5s alle regionali in Umbria. Il senatore grillino, storicamente vicino alla Lega, è stato tra i più duri contestato