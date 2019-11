Luigi Mastroianni | ex di U&D | nega il flirt con Sissi | ' Siete proprio pesanti'

Irene Capuano torna a parlare sui social di Luigi Mastroianni : 'Gli auguro il meglio' : Irene Capuano e Luigi Mastroianni si sono lasciati definitivamente. A darne l'annuncio era stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne tramite un post pubblicato sui social. Dopo essere restata in silenzio, la Capuano è tornata a parlare con i suoi fan. Nel rispondere alle domande dei follower, la bella siciliana ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sul suo ex fidanzato. Nei giorni scorsi Luigi Mastroianni aveva annunciato la rottura con ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati : Ennesima coppia nata a Uomini e donne che scoppia. Questa volta tocca a Luigi Mastroianni e Irene Capuano che dopo circa 8 mesi si lasciano. A dire il vero i follower di entrambi già da qualche periodo avevano capito che le cose non andavano per il verso giusto tra i due, e ora è l’ex tronista sui social ad annunciare la fine della storia. Luigi Mastroianni annuncia la rottura con Irene Capuano “È da un po’ giustamente mi viene ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni e Irene Capuani si sono lasciati : Ennesima coppia nata a Uomini e donne che scoppia. Questa volta tocca a Luigi Mastroianni e Irene Capuano che dopo circa 8 mesi si lasciano. A dire il vero i follower di entrambi già da qualche periodo avevano capito che le cose non andavano per il verso giusto tra i due, e ora è l’ex tronista sui social ad annunciare la fine della storia. Luigi Mastroianni annuncia la rottura con Irene Capuano “È da un po’ giustamente mi viene ...

Uomini e donne - Luigi Mastroianni dice addio a Irene Capuano : Dopo essere giunti alla loro emozionante puntata de "La scelta", trasmessa lo scorso gennaio e in prima serata su Canale 5, la coppia nata a Uomini e donne e originariamente formata da Luigi Mastroianni e Irene Capuano è ufficialmente scoppiata. A darne notizia è stato proprio l'ex tronista, Mastroianni, il quale si è lasciato andare ad un lungo sfogo, scrivendo ai suoi follower e chiarendo così i motivi legati alla sua separazione dalla ragazza ...

Luigi Mastroianni ufficializza l'addio a Irene su IG : 'Ci siamo tanto amati - non è andata' : Sono mesi che in rete si rincorrono le voci su una presunta crisi in corso tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Interpellati dai fan su questa situazione, i due ex di Uomini e Donne hanno sempre minimizzato, chiedendo rispetto per la loro vita sentimentale. Ieri, giovedì 24 ottobre, il siciliano ha usato Instagram per ufficializzare la rottura con la fidanzata a circa 8 mesi di distanza dalla scelta davanti alle telecamere. Anche Luigi e Irene ...

Uomini e Donne - perché Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati : Ad otto mesi dall'inizio della storia d'amore, l'ex tronista spiega le ragioni che l'hanno portato ad interrompere la...

Luigi Mastroianni ed Irene Capuano si sono lasciati : è ufficiale : Nelle scorse ore, Luigi Mastroianni ha messo definitivamente la parola fine al pettegolezzo attorno alla relazione con Irene Capuano, sua scelta ad 'Uomini e Donne'. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, attraverso una lunga Instagram Stories, ha ufficializzato, di fatto, la rottura, spiegandone le motivazioni:prosegui la letturaLuigi Mastroianni ed Irene Capuano si sono lasciati: è ufficiale pubblicato su Gossipblog.it 25 ottobre ...

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati : “Ci siamo tanto amati - ma non è andata” : La storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano sembra essere arrivata al capolinea, qualcosa tra la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si è rotto, ma i fan che hanno seguito l’evolversi della loro relazione avevano percepito che ci fosse aria di crisi, fino alla comunicazione ufficiale tramite social, che mette fine ad ogni dubbio. L’annuncio su Instagram Era solo febbraio di quest’anno, ...

Luigi Mastroianni - ex U&D - sulle voci di crisi con la Capuano : 'Saprete - ma rispettateci' : Cosa sta succedendo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Da settimane, in rete si rincorrono voci su una presunta crisi in corso tra i due ex di Uomini e Donne, e nessuno di loro fa nulla per smentirle. Il siciliano, anziché rasserenare i fan della coppia, ha scritto un commento su Instagram che sembra confermare il momento no che si dice stia vivendo con la fidanzata. Dov'è la verità? Luigi allarma i fan: 'Al momento giusto saprete ...

Luigi Mastroianni - ex Uomini e Donne - replica ai fan : 'Rispettate il momento con Irene' : Da diverse settimane, ormai, le attenzioni dei telespettatori di Uomini e Donne sono rivolte a Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali già da qualche tempo hanno smesso di mostrarsi insieme sui social network. La coppia - formatasi durante la puntata serale del Trono Classico trasmessa lo scorso marzo - continua ad essere distante, evitando di apparire insieme sui rispettivi profili Instagram e di commentare i vari post. Da quando il deejay ...

Uomini e Donne Luigi e Irene - Mastroianni rompe il silenzio : come sta : Uomini e Donne, Luigi e Irene: l’ora più buia. Mastroianni rompe il silenzio e spiega come stanno realmente le cose silenzio rotto: dopo giorni con la bocca ben cucita, Luigi Mastroianni è tornato a parlare della situazione con Irene Capuano. La coppia, sbocciata a Uomini e Donne, non è un mistero che stia passando un […] L'articolo Uomini e Donne Luigi e Irene, Mastroianni rompe il silenzio: come sta proviene da Gossip e Tv.

Luigi Mastroianni - ex di Uomini e donne - smentisce il gossip che lo avvicina a Mara Fasone : La storia d'amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua ad essere costantemente monitorata dai fan e, più in generale, dal pubblico di Uomini e donne. La coppia, infatti, non appare insieme nei social network, né tanto meno commenta i reciproci messaggi sui profili Instagram, come accadeva in passato. Tale assenza di contatti dura ormai da diverse settimane e nulla è cambiato dopo il ritorno del viaggio di lui in Brasile (lei era rimasta ...

Luigi Mastroianni e Irene Capuano - ex Uomini e donne - avvistati insieme a Roma : Cosa sta accadendo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia nata a Uomini e donne lo scorso fine febbraio? Stanno ancora insieme o si sono lasciati? La domanda continua a rimbalzare da settimane tra gli storici fan del dating show condotto da Maria De Filippi, incuriositi dalla totale assenza di contatti tra i due fidanzati. La coppia non appare mai insieme nei post su Instagram, né tantomeno commenta le rispettive pubblicazioni sui vari ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni ha un flirt con l’ex tronista Mara Fasone? : Un nuovo gossip coinvolge due ex tronisti di Uomini e Donne: Luigi Mastroianni, che risulta essere ancora legato a Irene Capuano, e Mara Fasone. I due ex protagonisti del trono classico di Canale 5 hanno condiviso un breve percorso insieme negli studi televisivi di Mediaset: Luigi e Mara, infatti, sedevano uno accanto all’altra durante le settimane nelle quali la Fasone cercò l’amore della sua vita davanti alle telecamere. Poi, lei decise di ...