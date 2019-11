Luca Onestini contro Ivana Icardi | Buffona

Luca Onestini - duro attacco a Ivana Icardi : ‘Buffona’ : Luca Onestini in queste ore ha puntato il dito contro Ivana Icardi. L’accusa del romagnolo nei confronti dell’ex gieffina è quella di aver detto delle cose non veritiere sul conto del fratello, Gianmarco Onestini. Tutto è iniziato con la partecipazione di Gianmarco alla versione spagnola del Grande Fratello. In una delle ultime puntate, la sorella di Mauro Icardi sarebbe stata invitata sul piccolo schermo per parlare del rapporto con Gimbo. Di ...

Luca Onestini contro Elenoire Casalegno per il gossip su Pechino Express : Botta e risposta sui social fra Luca Onestini ed Elenoire Casalegno a causa di un gossip su Pechino Express. Il reality targato Rai sta per partire, ma il cast non è ancora stato annunciato, per questo impazza il toto-nomi. Chi prenderà parte alla nuova edizione dell’adventure game? Secondo quanto svelato dalla modella, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe rifiutato per evitare di perdere i soldi guadagnati grazie a Instagram. La ...

“È solo per soldi”. Luca Onestini e Ivana Mrazova nella bufera. E lui conferma tutto : La loro relazione è nata due anni fa al ‘Grande Fratello Vip’, ma Luca Onestini ed Ivana Mrazova balzano agli onori della cronaca per una clamorosa notizia non sentimentale. Non si tratta dunque della tanto temuta crisi di coppia tra i due, paventata nelle scorse settimane ma smentita da lui. Alla base del loro momentaneo allontanamento ci sono infatti i tanti impegni di lavoro di entrambi. Allora cosa è successo? Onestini e Mrazova hanno deciso ...