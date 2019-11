Lotta | Mondiali Under 23 Budapest 2019 | assegnati gli ultimi cinque titoli nella

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : assegnati i primi cinque titoli nella greco-romana : assegnati i primi cinque titoli nella greco-romana oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria, dove purtroppo l’Italia ha già concluso la propria esperienza senza portare a casa neppure un incontro. Lotta greco-romana nella categoria -55 kg va sul gradino più alto del podio il nipponico Shota Ogawa, che vince ai punti per 4-3 contro il russo Emin Narimanovitch Sefershaev, mentre le medaglie di bronzo vanno ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : l’Italia chiude senza aver vinto neppure un incontro : Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italia chiude così senza aver vinto neppure un incontro. Lotta FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla ...

Lotta - Mondiali Under 23 2019 : Aurora Campagna perde all’esordio ma accede ai ripescaggi per il bronzo nei -62 kg : La quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo Under 23 2019 di Lotta è andata in archivio finalmente con una buona notizia per i colori azzurri in quel di Budapest, in Ungheria. Dopo le premature eliminazioni rimediate nei giorni scorsi da William Raffi, Enrica Rinaldi e Morena De Vita, la Nazionale italiana rimane in corsa per una medaglia grazie ad Aurora Campagna nei -62 kg. La 21enne savonese, vice-campionessa d’Europa in carica, ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : fuori al primo turno Enrica Rinaldi e Morena De Vita : Erano due le azzurre impegnate oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile sia Enrica Rinaldi (-76 kg), sia Morena De Vita (-59 kg) non hanno avuto miglior fortuna rispetto a quella di William Raffi ieri e sono uscite al primo turno, vedendo poi svanire le possibilità di essere ripescate. Nella categoria -76 kg Erica Rinaldi è stata eliminata nel turno di qualificazione ai quarti dalla kirghisa Aiperi ...

Lotta - Mondiali Under 23 2019 : William Raffi subito eliminato nei 92 kg - assegnati i primi titoli nello stile libero : Seconda giornata di gare che va in archivio senza squilli da parte dell’Italia a Budapest (Ungheria) in occasione dei Campionati del Mondo Under 23 2019 di Lotta. Quest’oggi sono stati assegnati i primi cinque titoli della manifestazione nello stile libero, mentre la Nazionale azzurra ha esordito sulle materassine ungheresi con William Raffi impegnato nelle eliminatorie dei -92 kg. Il Lottatore 23enne del Meeting Giarre A.s.d. ...

Lotta - Mondiali Under 23 2019 : completate le prime eliminatorie dello stile libero - domani Italia protagonista : Il Campionato del Mondo Under 23 2019 di Lotta è cominciato quest’oggi nella capitale ungherese di Budapest con lo svolgimento delle eliminatorie per le prime cinque categorie di peso dello stile libero: -57, -65, -70, -79 e -97 kg. Nei vari tabelloni sono già state definite le finali per l’oro ed i primi finalisti per il bronzo, mentre domani si svolgeranno i ripescaggi in mattinata e poi le finali nella sessione pomeridiana. Italia ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio Lotta per il pass olimpico! Cosa deve fare per qualificarsi a Tokyo 2020? Oggi finale agli anelli : Marco Lodadio è più agguerrito che mai e Oggi pomeriggio (ore 19.06) salirà sugli anelli per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Cavaliere del Castello sarà impegnato nella finale di Specialità dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica dove vengono messi in palio tre pass per la prossima rassegna a cinque cerchi e l’azzurro ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, non vuole farsi sfuggire il treno per il Sol ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia parte bene al corpo libero - azzurre quinte e in Lotta. USA scatenati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 FANTASTICO 14.666! Che Italia fino a questo punto! Spetterà poi ad Alice D’Amato fare una grande chiusura. 15.21 CHE VILLAAAAAAAAAAAAAAA! VOLA IN ARIAAAAAAAA! E’ altissima, quasi pronta per un Amanar. 15.19 ANDIAMOOOOOOOOOOOO! 14.533 per Asia D’Amato, impeccabile il suo dty al volteggio. Qui dobbiamo spaccare, dopo James toccherà a Villa. 15.18 Si parte con la seconda ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale a squadre - la gara regina. USA pronti a dominare - Italia per il riscatto - Lotta Cina-Russia : Tutto pronto alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) per la gara delle gare: la Finale a squadre dei Mondiali (oggi pomeriggio, dalle ore 14.30), l’evento che premia il miglior movimento di Ginnastica artistica nella sua completezza, quello che incorona la Nazione Regina della Polvero di Magnesio. Si tratta di uno degli appuntamenti più sentiti da parte del grande pubblico, la prova madre che mette una di fronte all’altra le otto ...

Rugby - Mondiali 2019 : l’Italia verso la sfida impossibile alla Nuova Zelanda. Conferme - novità e balLottaggi : La fase a gironi della Rugby World Cup 2019 dell’Italia si concluderà sabato mattina all’alba a Toyota, quando gli azzurri affronteranno la terribile armata degli All Blacks. sfida sulla carta impossibile e qualificazione ai quarti di finale che appare una semplice utopia, soprattutto dopo il netto ko subito venerdì scorso con il Sudafrica. Un ko che ha lasciato molte scorie sugli azzurri e che obbligherà Conor O’Shea a scelte ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Lodadio illumina agli anelli - l’Italia viaggia al volteggio. Che Lotta per le Olimpiadi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Questo l’ordine di rotazione dell’Italia alle parallele: Mozzato, Edalli, Macchini, Lodadio. 11.25 Ora l’Italia andrà alle parallele dove Ludovico Edalli deve tirare fuori il meglio di sè. 11.23 Cina Taipei si issa a quota 166.962, sono avanti di tre punti rispetto all’Italia. Kazakhstan fermo a 161.165. 11.20 Aspettiamo che Cina Taipei e Kazakhstan concludano le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Lodadio illumina agli anelli! L’Italia si difende alla grande - Lotta per le Olimpiadi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Ora l’Italia passerà al volteggio dove i punteggi sono normalmente più alti rispetto agli altri attrezzi. Servirà grande concretezza, qui l’uomo di punta è Nicola Bartolini. 11.00 L’Italia chiude la rotazione agli anelli con un parziale di 40.832 e a metà gara si issa a 121.131 punti. Cina Taipei è scappata via con 125.697, gli azzurri devono continuare su questi binari ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles planetaria col doppio-triplo. Italia Lotta col Brasile per la finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Cronaca decima suddivisione: Russia bellissima. Melnikova, Spiridonova, Akhaimova di lusso Le pagelle dell’Italia, profondo rosso ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - Lotta per entrare nella finale a squadre. Corsa sul Brasile : cosa serve per la qualificazione : Il primo obiettivo è raggiunto: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora bisogna sperare in un’impresa sportiva per raggiungere il secondo: la qualificazione alla finale a squadre dei Mondiali 2019. L’Italia si è già assicurata il biglietto per il Giappone e ora deve incrociare le dita se vuole essere tra le migliori otto squadre che martedì pomeriggio torneranno in pedana a Stoccarda per contendersi le medaglie ...