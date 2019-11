Lorenzo Dalla Porta Moto3 | GP Malesia 2019 | “Ho detto che avrei cercato di godermela e

LIVE Moto3 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Lorenzo Dalla Porta insegue un nuovo successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 valevole per il Gran Premio della Malesia 2019, penultima prova stagionale del Motomondiale. Lorenzo Dalla Porta si è già laureato campione del mondo con due gare d’anticipo regalando all’Italia il primo titolo nella classe Moto3 (15 ...

VIDEO Lorenzo Dalla Porta primo italiano a vincere il Mondiale Moto3! In Australia il trionfo : Un giorno che non potrà mai dimenticare Lorenzo Dalla Porta. Il 22enne, nativo di Prato, corona il suo sogno e vince il Mondiale 2019 di Moto3 a Phillip Island (Australia), aggiudicandosi la gara Australiana e festeggiando nel migliore dei modi il suo primo iride in carriera. Terza vittoria per lui in quest’annata magnifica, costellata da 10 podi. E’ stato il più continuo Lorenzo e ha vinto il campionato con pieno merito. Si tratta ...

VIDEO Moto3 - GP Australia 2019 : gli highlights della gara di Phillip Island. Il trionfo mondiale di Lorenzo Dalla Porta : Lorenzo Dalla Porta ce l’hai fatta. Phillip Island, nella lontana Australia, si è tinta d’azzurro grazie allo scricciolo toscano della Moto3, vittorioso della singola tappa (terzo sigillo dell’anno) e soprattutto del titolo iridato. Mai nessun rappresentante del Bel Paese aveva raggiunto questo obiettivo in questa categoria, introdotta nel 2012 al posto della mai dimenticata 125cc. Era stato Andrea Dovizioso l’ultimo a ...

Moto3 - Mondiale 2019 : Lorenzo Dalla Porta - lo scricciolo toscano che ha realizzato un sogno : Bravo Lorenzo, ce l’hai fatta. Phillip Island, nella lontana Australia, si è tinta d’azzurro grazie allo scricciolo toscano della Moto3, vittorioso della singola tappa (terzo sigillo dell’anno) e soprattutto del titolo iridato. Mai nessun rappresentante del Bel Paese aveva raggiunto questo obiettivo in questa categoria, introdotta nel 2012 al posto della mai dimenticata 125cc. Era stato Andrea Dovizioso l’ultimo a ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Australia 2019 : “Una sensazione fantastica - quando ho visto la caduta di Canet ho pensato solo a vincere” : Lorenzo Dalla Porta è nella storia! Il pilota toscano vince il Gran Premio d’Australia 2019 di Moto3 (clicca qui per la cronaca) e riPorta l’Italia al trionfo nella classe più leggera dopo ben 15 anni. All’epoca fu Andrea Dovizioso a vincere il titolo iridato, questa volta, invece, tocca al pilota toscano del team Leopard centrare il successo a Phillip Island e, grazie anche alla prematura caduta del suo rivale Aron Canet, ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Australia 2019 : “Una sensazione fantastica - quando ho visto la caduta di Canet ho pensato solo a vincere” : Lorenzo Dalla Porta è nella storia! Il pilota toscano vince il Gran Premio d’Australia 2019 di Moto3 (clicca qui per la cronaca) e riPorta l’Italia al trionfo nella classe più leggera dopo ben 15 anni. All’epoca fu Andrea Dovizioso a vincere il titolo iridato, questa volta, invece, tocca al pilota toscano del team Leopard centrare il successo a Phillip Island e, grazie anche alla prematura caduta del suo rivale Aron Canet, ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Lorenzo Dalla Porta chiude i conti ed è campione! : Lorenzo Dalla Porta vince il Gran Premio d’Australia 2019 di Moto3 e, grazie alla concomitante caduta del suo rivale per il titolo Aron Canet si laurea campione del mondo della classe più leggera. Il pilota toscano chiude una annata scintillante con un margine amplissimo in graduatoria per un titolo strameritato! Classifica Mondiale Moto3 2019 1 Lorenzo Dalla Porta ITA 254 punti 2 Aron Canet SPA 182 3 Tony Arbolino ITA 168 4 Marcos Ramirez ...

LIVE Moto3 - GP Australia 2019 in DIRETTA : Lorenzo Dalla Porta può vincere il Mondiale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale se… – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Australia 2019 della Moto3. Sul circuito di Phillip Island la classe più leggera si sfida per 25 punti che potrebbero risultare decisivi a LIVEllo di titolo iridato. Il nostro Lorenzo Dalla Porta, infatti, è ad un passo dal successo finale. Il pilota ...

Moto3 GP Australia 2019 - Lorenzo Dalla Porta : “Sono tranquillo - pensieri solo positivi. Qui grazie a nonna e babbo” : Lorenzo Dalla Porta è vicinissimo a conquistare il titolo Mondiale in Moto3. Il pilota toscano dovrà conquistare quattro punti in più di Aron Canet e perderne meno di diciassette da Tony Arbolino per laurearsi Campione del Mondo. Una situazione di grande vantaggio per il nativo di Prato, che si è raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport: “Sono tranquillo, i pensieri sono solo positivi”. Una tranquillità mostrata anche in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta ipoteca il Mondiale! Vantaggio importante su Canet - ora potrà amministrare : Dopo un lunghissimo testa a testa sul filo dei nervi e dell’equilibrio, il Campionato Mondiale Moto3 2019 forse è arrivato ad un punto di svolta quasi definitivo. Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio del Giappone 2019 ed è ora ad un passo da un titolo iridato che potrebbe arrivare già tra una settimana a Phillip Island nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno 4 punti nei confronti di Aron Canet (clicca qui per tutte le ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale in Australia se… Tutte le combinazioni per tagliare fuori dai giochi Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta si è aggiudicato il Gran Premio del Giappone 2019 ed ora è davvero molto vicino anche al titolo iridato 2019 per quanto riguarda il Mondiale Moto3. Il pratese del Team Leopard ha approfittato nel migliore dei modi dei passi falsi dei suoi inseguitori, Portando a casa l’intera posta in palio e allungando a +47 su Aron Canet e +68 su Tony Arbolino in campionato a 3 round Dalla fine della stagione. Con 75 punti ancora a ...

VIDEO GP Giappone Moto3 2019 : Lorenzo Dalla Porta fiero del team con dedica alla nonna : Una vittoria, quella nel Gran Premio del Giappone di Moto3 2019, che Lorenzo Dalla Porta si porterà nella mente e nel cuore davvero a lungo. Il pilota toscano, infatti, domina la prova di Motegi, approfitta del ko del suo rivale Aron Canet e allunga a +47 punti in classifica generale. Il modo migliore per onorare la memoria della nonna scomparsa di recente. Il Portacolori del team Honda Leopard sottolinea anche un tributo alla sua squadra. ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Il trionfo di Lorenzo Dalla Porta - cadute per Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Giappone 2019 : “Sono al settimo cielo - dedico questo risultato a mia nonna” : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...