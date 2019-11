Loranzè Torino | diciottenne morta scavalcando il cancello di casa | non aveva le chiavi

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Una ragazza di 18 anni ha perso la vita, probabilmenteil, della suaavendo dimenticato le. Il tragico avvenimento è successo nella notte tra il 2 e il 3 novembre, in provincia di. La ragazza, Erika Russo Testagrossa, sarebbe infatti rimasta incastrata all'inferriata delmorendo soffocata. Tragedia a Loranzé:muore mentre prova a scavalcare ildiIl drammatico incidente si è consumato a, un piccolo centro a pochi chilometri da Ivrea, in Piemonte. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell'Ordine, Erika Russo Testagrossa avrebbe tentato di scavalcare ildella sua, per non disturbare i suoi genitori e la sorella. La ragazzadimenticato ledi. Dopo aver oltrepassato ildella sua abitazione, però, sarebbe rimasta impigliata con il collo del maglioncino all'inferriata ...

