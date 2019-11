ll 4 novembre di Gino Mazzini reduce che compie cento anni

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Alberto Giannoni Dalla vita nella Bassa alla prigionia delle Ss e dei russi È la sua festa: «Purtroppo non posso stare sull'attenti» «Non potrò mettermi sull'attenti». È il cruccio di Luigidella seconda guerra mondiale e dei campi di prigionia tedeschi, che domani festeggia. Un secolo celebrato insieme all'unità d'Italia e alle forze armate. Un secolo intero tutto trascorso fra Pieve San Giacomo e Sospiro, due paesini alle porte di Cremona, dove- come lo chiamano tutti - ha vissuto tutta la sua esistenza, in pace con se stesso e col mondo, tranne quei duepassati in Germania, prima prigioniero dei tedeschi e poi - per qualche mese - in mano ai russi, fino alla sua personale liberazione sul finire del settembre nel '45. «Un uomo buono» dicono nel suo paese, dove lo hanno sempre visto girare in bicicletta: prima andare nei campi, poi a ...

