LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna | Serie A basket in DIRETTA | al via il Derby della Via

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Bologna partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Il derby della Via Emilia. Due formazioni che stanno facendo davvero molto bene in questa prima fase di stagione, come testimoniano il terzo e il primo posto rispettivamente per i reggiani e i felsinei. ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Grissin Bon Reggio Emilia-Virtus Bologna partita valida per la settima giornata di Serie A 2019-2020! Il derby della Via Emilia. Due formazioni che stanno facendo davvero molto bene in questa prima fase di stagione, come testimoniano il terzo e il primo posto rispettivamente per i reggiani e i felsinei. Riuscirà la Virtus a ...

LIVE Roma-Napoli 1-0 - Serie A in DIRETTA : ospiti vicinissimi al pareggio. Smalling salva sul colpo di testa di Di Lorenzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Tiro di Insigne sull’imbucata di Zielinski, palla che termina a lato di poco della porta difesa da Pau Lopez, con il portiere spagnolo che dava però la sensazione di poterci arrivare. 29′ Smalling CON UN MIRACOLO SUL colpo DI testa EFFETTUATO DA DI Lorenzo! Prodigioso il salvataggio del difensore inglese a Pau Lopez battuto. Napoli vicinissimo al pareggio. 28′ ...

LIVE Inghilterra-Sudafrica rugby 6-6 - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : pareggio inglese con Farrell : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Non sbaglia Farrell che pareggia i conti: 6-6. 32′ Gran ritmo inglese, l’orgoglio sudafricano però porta solo ad un calcio di punizione. 31′ Tantissime fasi inglesi nei 22 sudafricani che si difendono con orgoglio. 29′ Calato il ritmo sudafricano, arriva anche l’indisciplina: calcio per l’Inghilterra per risalire il campo. 27′ Partita ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : la squadra di Corini cerca l’assalto finale - per il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2′ Punizione battuta male dal Brescia, che regala una rimessa dal fondo all’Inter. 90+2′ Ammonito Conte per proteste. 90+1′ Matri non arriva al meglio all’appuntamento col pallone, non riuscendo a dare forza alla palla che termina fra le braccia di Handanovic. 90′ Saranno 4 i minuti di recupero. 89′ Silent Check del direttore di gara con la sala VAR ...

LIVE Brescia-Inter 0-1 - Serie A in DIRETTA : Balotelli prova subito a trovare il pareggio - ma Handanovic gli nega la gioia del gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Suggerimento per Donnarumma in profondità: l’attaccante non se la sente di calciare facendo scivolare, purtroppo per lui, la palla in fallo di fondo. 52′ Ritmo e intensità più elevati in questo secondo tempo. Ora fallo di Mangraviti su Lautaro Martinez. Respira l’Inter. 49′ MISCHIA NELL’AREA INTERISTA: DONNARUMMA CI prova DA TERRA…Handanovic COMPIE ...

LIVE Fiorentina-Lazio 1-1 Ribery inventa e Chiesa va il gol : è subito pareggio : Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento,...

Inter-Parma 2-2 LIVE - pareggio di Lukaku : Inter-Parma live – Dopo la partita della Juventus sul campo del Lecce continua il programma valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter contro il Parma, continua il duello per lo scudetto tra bianconeri e nerazzurri. La squadra di Antonio Conte è reduce dal fondamentale successo in Champions League contro il Borussia Dortmund, aumenta sempre di più la consapevolezza in casa nerazzurra anche in ambito ...

LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

Inter-Juventus - il pareggio di Lautaro Martinez (LIVE) : Inter-Juventus, Lautaro Martinez pareggia i conti. Fallo di mano di De Ligt, che ingenuamente regala un penalty ai nerazzurri. Sul dischetto il classe 97 argentino, che con freddezza batte Sczcesny. Inter-Juventus, il gol dell’1 a 1 di Lautaro Martinez Al momento il derby d’Italia parla argentino. Grandissimo primo tempo, trasformatosi in una sfida tra i numeri 10.

Risultati Serie A LIVE - 7^giornata : pareggio tra Torino e Napoli - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce ...

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : resiste il pareggio alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.17 Domina l’Italia sopratutto grazie alla fascia destra con Bergamaschi che trova quasi sempre il tempo per crossare ma dentro l’aria di rigore è mancato il guizzo giusto per insaccare il pallone. A tra poco per il secondo tempo. 45′ fine del primo tempo risultato 0-0. 44′ Verticalizzazione dentro l’area di rigore da parte di Giuliano per Bartoli che non trova ...

Champions League 2019 - risultati e classifiche mercoledì 2 ottobre : Inter ko - pareggio del Napoli. Vincono Chelsea - LIVErpool e Barça : Si è completata la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio, questa sera si sono giocate otto partite. Pochi sorrisi per le squadre italiane: l’Inter è passata in vantaggio al Camp Nou con Lautaro Martinez dopo due minuti e ha sognato l’impresa contro il Barcellona ma i blaugrana sono saltati fuori negli ultimi trenta minuti e la doppietta di Suarez ha ribaltato la contesa; il Napoli ha invece ...

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : inizia la ripresa. Granata a caccia del pareggio - rossoneri per il raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Avvitamento di Calhanoglu su cross di Leao. Palla alta sulla traversa. 51′ Musacchio ferma con le cattive Belotti. Riparte il Toro dalla sua metà campo. 50′ Kessie, prima, e Hernandez, dopo, liberano. 50′ GRAN TIRO DI OLA AINA! Donnarumma mette in calcio d’angolo in qualche modo sulla conclusione insidiosa dell’esterno. 48′ Baselli cerca una ...