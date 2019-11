LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 59-79 | Serie A basket in DIRETTA | 7 bello Virtus! I

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Un saluto e una buona serata a tutti Voi Le “V” Nere proseguono la loro marcia in testa alla classifica: 7 vittorie in 7 partite per Teodosic e compagni. Top scorer Gaines (16) e Hunter (16), fra i padroni di casa invece Johnson-Odom (20). FINISCE QUI:59-7959-79 L’ultima firma, prima della sirena finale, è pero di Peppe Poeta 57-79 Tripla pazzesca di Baldi-Rossi per il +22. 57-76 Taglio di Johnson-Odom che va ancora a segno. 55-76 Lo fa. 55-75 Weems appoggia al vetro subendo fallo per un libero supplementare 55-73 Pajola in controllo del pallone nella metà campo avversaria. Partita finita a tutti gli effetti. 55-73 Delia arriva a quota 10 punti personali. 55-71 Tre liberi per Johnson-Odom, che non ...

