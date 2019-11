LIVE MotoGP | GP Malesia 2019 in DIRETTA | gara vibrante | Valentino Rossi cerca di

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL WARM-UP Il programma del GP(3 novembre) – La griglia di partenza del GP– La cronaca delle qualifiche del GPBuongiorno e bentrovati alladel GP della, penultimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Sepang assisteremo a una corsa che si preannuncia dalle tante emozioni., dalla sesta piazzola in griglia di partenza,una soluzione alla solita criticità in sella alla Yamaha: il degrado della gomma posteriore. Il “46” ha manifestato dei segnali di ripresa rispetto alle uscite precedenti, mettendo in mostra un buon passo. Tuttavia, nel corso di questa sessione andrà verificata la costanza, tallone d’Achille del “Dottore” in questa stagione povera di soddisfazioni per lui.dovrà guardarsi da ...

BotGomme : RT @zazoomnews: LIVE MotoGP GP Malesia 2019 in DIRETTA: warm-up in tempo reale Valentino Rossi cerca la soluzione al degrado delle gomme -… - zazoomnews : LIVE MotoGP GP Malesia 2019 in DIRETTA: warm-up in tempo reale Valentino Rossi cerca la soluzione al degrado delle… - tribunkaltim : Live Streaming Trans 7 MotoGP Malaysia 2019 Pole Position Valentino Rossi di Posisi Strategis -