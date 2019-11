LIVE Moto2 | GP Malesia 2019 in DIRETTA | la gara in tempo reale | Alex Marquez può vincere

LIVE Moto2 - GP Australia 2019 in DIRETTA : la gara in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Australia 2019, 17^ prova stagionale del Mondiale Moto2. Nel meraviglioso scenario di Phillip Island va in scena il terzultimo atto della categoria intermedia che potrebbe anche essere decisivo per l’assegnazione ufficiale del titolo iridato ...

LIVE Moto2 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : Marini pronto a regalare il bis - Fernandez all’attacco di Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.12 Un weekend particolare, molto segnato dalla pioggia che ha impedito ai piloti di lavorare al meglio sul passo. Marini è sembrato il migliore a trovare subito il limite e potrebbe anche riuscire a tentare una fuga nei primi giri se la partenza sarà regolare. 6.10 Dieci minuti al via! 6.07 Un altro italiano scatterà nei 10 ed è Marco Bezzecchi, in lenta ma costante crescita nelle ultime ...

LIVE Moto2 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : Luca Marini a caccia del successo - occhio a Baldassarri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca delle Qualifiche – Highlights delle Qualifiche – Programma della giornata Dichiarazioni di Marini – Il numero da circo di Marquez Buona nottata, ben ritrovati su OA Sport pronti per vivere insieme la DIRETTA LIVE del sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2, il GP del Giappone. Dopo la straordinaria vittoria di quattordici giorni fa a Buriram, il ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : la gara in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca delle Qualifiche – Highlights delle Qualifiche – Dichiarazioni di un deluso Marini – Programma della giornata Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti per vivere in DIRETTA LIVE la domenica del Gran Premio della Thailandia 2019 di Moto2. Alex Marquez è sempre più vicino al titolo iridato e ha conquistato ieri la quinta pole position stagionale, oggi proverà a ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : al via la Q1. Baldassarri e Pasini pronti a dare battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.59 Anche lo stesso Bezzecchi potrebbe avere qualche chance di passare il taglio. Il romagnolo è ormai proiettato alla prossima stagione ma non pare così lontano nel ritmo di questo weekend. 9.57 Baldassarri non è riuscito a migliorarsi questa mattina e dovrà ripartire dunque da questa Q1 per ricostruirsi una buona qualifica. Discorso simile per Mattia Pasini, appena rientrato dopo i problemi ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP2 – Highlights Prove libere – Programma della giornata Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Thailandia di Moto2 che inizieranno alle ore 10:05. Il miglior tempo di giornata ieri lo ha fatto registrare Luca Marini (Sky Racing VR46) davanti al padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e ...

LIVE Moto2 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP2 – Highlights Prove libere – Programma della giornata Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Thailandia di Moto2 che inizieranno alle ore 10:05. Il miglior tempo di giornata ieri lo ha fatto registrare Luca Marini (Sky Racing VR46) davanti al padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : Nagashima vola nelle FP2 - 5° Luca Marini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Si migliorano in molti alle spalle di Nagashima, adesso Marini è 2° a soli 6 millesimi, Binder 3° e Marquez 4° con lo stesso identico tempo a 79 millesimi dal leader. 10.20 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 45 T. Nagashima 1:36.234 2 27 I. LECUONA +0.146 3 41 B. BINDER +0.208 4 35 S. CHANTRA +0.240 5 10 L. Marini +0.288 6 73 A. ...

LIVE Moto2 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Presentazione del weekend – Programma della giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE offerta da OA Sport. Il Motomondiale torna in azione e lo fa per la seconda volta della sua storia a Buriram, dove oggi le tre ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : via al warm-up della classe intermedia. Condizioni di umido : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP (9.40) E GARA (13.00) DEL GP Aragon MOTOGP CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: via al warm-up della classe intermedia! 9.57: Un po’ a sorpresa, dopo un fine settimana passato molto in ombra, il leader del mondiale Alex Marquez ha centrato la quarta pole position stagionale, firmando anche il nuovo record della pista grazie ad un T1 di assoluta eccellenza. 9.55: Buongiorno e ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Qualifiche – Programma della giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE fornita da OA Sport, che vi racconterà le emozioni della domenica di gara del GP di Aragon 2019 di Moto2. Un po’ a sorpresa, dopo un fine settimana passato molto in ombra, il leader del mondiale Alex Marquez ha centrato la quarta pole position stagionale, firmando anche il nuovo record della ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE MOTOGP DI FP3 DALLE 9.55 E DI FP4 E qualifiche DALLE 13.30 (21 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Dopo la pioggia della notte la pista ormai si può definire asciutta, per cui vedremo l’assalto dei piloti alle posizioni che contano per evitare la Q1. 10.45 Buongiorno e benvenuti ad Aragon! Tra 10 minuti prenderà il via la FP3 della Moto2. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 ...

LIVE Moto2 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Classifica Mondiale – Programma della giornata – L’annuncio di Bezzecchi con Team Sky Buongiorno e benvenuti al venerdì di prove libere che apre il GP di Aragon 2019 di Moto2. OA Sport vi racconterà in DIRETTA LIVE entrambe le sessioni che seguono a ruota l’infiammato fine settimana del Mugello, che ha lasciato degli strascichi sotto ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni di Fabio Di Giannantonio – La cronaca delle qualifiche – Classifica Mondiale Moto2 – Programma della giornata Buongiorno e ben ritrovati in Romagna. Siamo pronti per la DIRETTA LIVE di OA Sport del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto2, che prenderà il via sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Le qualifiche di ieri ci hanno regalato la ...