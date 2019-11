LIVE Milan-Lazio 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | San Siro vestito per la cena di gala! Si

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3′ Inizio alto delche pressa la manovra laziale. 1′ Grande spunto di Paquetà che allarga per Calabria, che la gira per Castillejo: cross tra le braccia di Strakosha. 1′ Si parte a San! Batte la. INIZIO PRIMO TEMPO 20.43 Squadre in campo! Tra poco si comincia. 20.40 Giocatori nel tunnel: si è riempito San! 20.37 È quasi tutto pronto ao: chi vincerà il big match di giornata? 20.35 Sarà anche una sfida nella sfida tra compagni di Nazionale: Donnarumma proverà ad evitare il 100° gol con ladi Ciro Immobile. 20.33 Ile laproveranno a trovare un po’ di continuità in campionato: chi vincerà il posticipo serale? 20.31 L’undicesimo turno diA non si concluderà oggi, bensì domani sera con il match tra SPAL e Sampdoria, nello scontro diretto per la ...

