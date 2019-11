LIVE Maratona New York 2019 in DIRETTA | Linden prova a far saltare il banco fra le donne

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 La partenza degli uomini e della prima “onda” di dilettanti. The #TCSNYCMarathon Professional Men take their start! pic.twitter.com/6YUVGdwsd6 — TCS NewCity Marathon (@nycmarathon) November 3,16.11 Deve ancora entrare nel vivo la gara maschile. Tadesse Yae e Kitata sempre davanti 16.10 Una ventina di secondi di vantaggio persulle inseguitrici. 16.09 Prosegue l’attacco di! Destakes the lead in the 50th minute of the #TCSNYCMarathon pic.twitter.com/4Xony0xJyJ — TCS NewCity Marathon (@nycmarathon) November 3,16.07 Ci avviciniamo alla mezza femminile, sempre davanti la padrona di casa. 16.05 Ripreso Desisa, gruppo di una ventina di uomini al comando. 16.03guadagna qualcosa, ha 5 secondi di vantaggio sul gruppetto delle inseguitrici con Aga, Keitany e ...

ivanpratesi75 : RT @Eurosport_IT: Adesso partono gli uomini alla Maratona di New York! ???? ????? Guarda la #TCSNYCMarathon LIVE su Eurosport ?? Eurosport 1… - LucSkywalker15 : RT @Eurosport_IT: Al via la Maratona della Grande Mela ?? A New York si parte con le donne! ????? Guarda la #TCSNYCMarathon LIVE su Eurospor… - albertocol9 : RT @Eurosport_IT: Al via la Maratona della Grande Mela ?? A New York si parte con le donne! ????? Guarda la #TCSNYCMarathon LIVE su Eurospor… -