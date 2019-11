LIVE Maratona New York 2019 in DIRETTA | iniziata la gara femminile!

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 La keniana Mary Keitany va a caccia della quinta vittoria dopo i trionfi del 2014-2015-2016 e 2018. 15.18 Gruppo delle donne già decisamente frazionato, si sta affrontando il tratto in discesa del Ponte di Verrazzano. 15.15 Saranno ben 2844 gli italiani in: si tratta di un contingente importante ma bisogna annotare una chiara flessione rispetto alla passata edizione quando ben 3177 atleti provenienti dal Bel Paese si avventurarono nelladi New. 15.12 Percorso duro sin dall’inizio, subito una salita spacca gambe. 15.10 Parte la15.05 Attenzione! Le ultime notizie rilanciate da RaiSport parlano di possibili problemi alla schiena per la keniana Mary Keitany, che punta alla cinquina. Vedremo se ci saranno problemi in. 15.00 Come al solito molto scenografico il percorso, con partenza dal ...

