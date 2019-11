LIVE Maratona New York 2019 in DIRETTA | in gara anche gli uomini Keitany si fa vedere

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 INIZIATALAMASCHILE! 36 i professionisti al via, non ci sono italiani. 15.37 Il grande favorito dellamaschile sarà l’etiope Lelisa Desisa. L’incognita è rappresentata da come avrà smaltito le fatiche dell’oro mondiale vinto appena un mese fa a Doha. 15.35 Tra 5 minuti il via della competizione maschile. 15.33 Rivediamo il momento della partenza femminile. The#TCSNYCMarathon Pro Women have started their 26.2 mile race to Central Park! pic.twitter.com/qZnlryuBGY — TCS NewCity Marathon (@nycmarathon) November 3,15.30 L’americana Linden fa impazzire il pubblico e si piazza in testa al gruppo a tirare l’andatura. Siamo al quarto chilometro. 15.29 Attenzione, si fain testa la grande favorita! Con leila connazionale Kiprop! 15.28 Il record ...

Eurosport_IT : Adesso partono gli uomini alla Maratona di New York! ???? ????? Guarda la #TCSNYCMarathon LIVE su Eurosport ?? Euros… - EstherLamarr : RT @Eurosport_IT: Al via la Maratona della Grande Mela ?? A New York si parte con le donne! ????? Guarda la #TCSNYCMarathon LIVE su Eurospor… - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: Al via la Maratona della Grande Mela ?? A New York si parte con le donne! ????? Guarda la #TCSNYCMarathon LIVE su Eurospor… -