LIVE Fortitudo Bologna-Brescia 74-88 | Serie A basket in DIRETTA | la Leonessa espugna il

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.48 Per i ragazzi di Vincenzo Esposito 18 di Lansdowne, 14 più 8 rimbalzi di Horton, 15 di Laquintana (5 su 5 dal campo!), 13 di Abass, 7 assist di Vitali. 20.47 Inutili per i padroni di casa i 22 punti di Aradori e gli 11 ciascuno di Mancinelli e Robertosn, svegliatosi troppo tardi. 74-88 Finisce qui, laè la prima are il PalaDozza in stagione e affianca laa quattro vittorie e 3 sconfitte! 74-88 Ancora Horton, stavolta da due. 74-86 Vitali per Sacchetti che va a segno! Ormai è fatta per la. 74-84 Leunen mette il libero aggiuntivo. 73-84 Canestro più fallo subito per Leunen! 71-84 Fallo tecnico a Horton che ha zittito il pubblico, Aradori mette il libero. 70-84 Tripla di Horton! Laha la partita in mano! 70-81 Canestro da ...

