LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA | vittoria e NUOVO record

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Anche la Spagna guadagna il giro e va al terzo posto, 41 punti per la coppia iberica. La Danimarca vince uno sprint e allunga in testa portandosi a quota 52 punti. 15.48 Guadagna un giro anche il Belgio che si porta in terza posizione a 34 punti. 15.46 Mancano solo 23 giri alla fine. 15.45 Giro guadagnato anche dalla Francia che si porta a 41 punti. I Paesi Bassi vincono uno sprint e vanno a 32 punti. Italia ferma a 23. 15.44 I DANESI GUADAGNANO IL GIRO! Ora sono primi a quota 45 punti. 15.43 Passa al secondo posto la Danimarca che vince uno sprint e va a quota 25 punti. Neerlandesi prima a 27. 15.39 I Paesi Bassi allungano prendendo due punti in uno sprint vinto dalla Spagna. 15.38 L’ITALIA VINCE UNO SPRINT! Azzurri che salgono a 23 punti, -2 dai neerlandesi che hanno fatto terzi in questo sprint. 15.33 Sprint vinto dalla ...

