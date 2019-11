LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Letizia Paternoster in lotta per la vittoria nell’Omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Il programma prevede al termine della gara Sprint maschile l’ultima prova dell’Omnium femminile ovvero la gara a punti. La nostra Letizia Paternoster è seconda nella classifica generale parziale. 16.58 C’è grande attesa per la terza e decisiva sfida tra il campione del mondo Harrie Lavreysen e quello europeo Jeffrey Hoogland. 16.53 Harrie Lavreysen conquista il secondo ...

16.28 E' il momento della finale Sprint maschile. Si inizia con la sfida per il terzo posto tra l'atleta dei Paesi Bassi Matthijs Büchli e il francese Sebastien Vigier. 16.27 Vince la gara del Keirin femminile la tedesca Emma Hinze, seconda la francese Mathilde Gros, terza la sudcoreana Lee Hye-jin. 16.23 Vince la finale 7/12 posto la tedesca Lea Sophie Friedrich, ottava ...

15.50 Anche la Spagna guadagna il giro e va al terzo posto, 41 punti per la coppia iberica. La Danimarca vince uno sprint e allunga in testa portandosi a quota 52 punti. 15.48 Guadagna un giro anche il Belgio che si porta in terza posizione a 34 punti. 15.46 Mancano solo 23 giri alla fine. 15.45 Giro guadagnato anche dalla Francia che si porta a 41 punti. I Paesi Bassi vincono uno sprint e ...

14.31 Nella seconda batteria del Keirin femminile si qualificano la coreana Hyejin Lee, la tedesca Emma Hinze e la francese Mathilde Gros. 14.26 Le prime tre qualificate alla finale del Keirin femminile sono: Sarah Lee Wai Sze, da Hong Kong, la colombiana Martha Bayona Pineda e la cinese Tianshi Zong. Ora tocca alle ragazze della seconda batteria. 14.23 Il secondo round della velocità maschile ...

14.12 E' la statunitense Jennifer Valente a vincere la prova. Seconda la britannica Laura Kenny e terza una bravissima Letizia Paternoster. 14.09 10 giri alla fine dello Scratch, per ora la situazione è lineare. 14.06 In gara, per l'Italia, Letizia Paternoster. 14.05 E' iniziata ora la prima prova dell'Omnium femminile, vale a dire lo Scratch. 14.03 In programma, in ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport dell'ultima giornata della tappa di Minsk di Coppa del ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della terza giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 che si sta tenendo nel velodromo di Minsk, in Biellorussia. Il programma mattutino prevede, a partire dalle ore 9 con, nell'ordine: le qualificazioni velocità ...

19.10 Giornata che sorride, dunque, ai colori azzurri. L'Italia conquista due terzi posti, negli inseguimenti a squadre, e due medaglie d'argento con Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti e con Martina Fidanza nello scratch. 19.03 3a Valente, nonostante avesse finito la corsa a punti solo 30 minuti prima dell'inizio dello scratch, 4a la britannica Emily Nelson e 5a la ...

18.12 Valente è insaziabile. Altro sprint vinto su Sharakova, Pieters e Confalonieri la quale, così, resta sola al terzo posto. 18.09 Confalonieri! Primo sprint vinto dall'azzura. Seconda Sharakova, terza Becker e quarta Valente. Maria Giulia si porta in terza posizione insieme proprio a Becker. 18.05 Sprint vinto da Chulkova sulla danese Schmidt. Vanno a punti Becker terza e Stenberg ...

17.29: Francia in testa a metà gara con il tempo di 1:58.055. La Danimarca ha fatto segnare 1:58.270 ai duemila metri. 17.27: A breve in pista Danimarca e Francia che si giocheranno la prima piazza. 17.24: Gli azzurri chiudono la loro prova con il tempo di 3:51.689. I tedeschi fermano il cronometro a 3:52.685. 17.22: terzo posto ITALIAAAAAAA!!!! Gli azzurri superano senza problemi la ...

17.13: Ci siamo, in pista Consonni, Plebani, Lamon e Ganna contro il quartetto tedesco. 17.10: In mattinata il quartetto azzurro dell'inseguimento è stato composto da Simone Consonni, Davide Plebani, Francesco Lamon e Filippo Ganna. 17.06: Dopo la grande soddisfazione per il quartetto azzurro al femminile che ha chiuso la competizione in terza piazza a breve potrebbe replicare la squadra ...

16.50: La Francia ottiene il miglior tempo nella seconda batteria con 43.086. Lontana la Russia che ferma il cronometro sul tempo di 43.465. 16.47: Il team Beat Cycling Club chiude la sua prova con il tempo di 43.280. La Germania ferma il cronometro sul tempo di 43.561. 16.46: Tra circa mezz'ora il quartetto dell'inseguimento maschile azzurro si giocherà il terzo posto con la ...

16.19: Continua il testa a testa tra lo spagnolo Mora Vedri e il britannico Stewart. Quest'ultimo porta a casa cinque punti e scavalca l'avversario che si piazza secondo. 16.16: Ancora un cambio in vetta con Mora Vedri che supera Stewart grazie al secondo posto ottenuto nell'ottavo sprint. 16.14: Il britannico Stewart conquista altri tre punti nel settimo sprint salendo in ...