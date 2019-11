LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : vittoria e NUOVO record del mondo per Filippo Ganna! Viviani e Consonni impegnati ora nella Madison : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Anche la Spagna guadagna il giro e va al terzo posto, 41 punti per la coppia iberica. La Danimarca vince uno sprint e allunga in testa portandosi a quota 52 punti. 15.48 Guadagna un giro anche il Belgio che si porta in terza posizione a 34 punti. 15.46 Mancano solo 23 giri alla fine. 15.45 Giro guadagnato anche dalla Francia che si porta a 41 punti. I Paesi Bassi vincono uno sprint e ...

14.31 Nella seconda batteria del Keirin femminile si qualificano la coreana Hyejin Lee, la tedesca Emma Hinze e la francese Mathilde Gros. 14.26 Le prime tre qualificate alla finale del Keirin femminile sono: Sarah Lee Wai Sze, da Hong Kong, la colombiana Martha Bayona Pineda e la cinese Tianshi Zong. Ora tocca alle ragazze della seconda batteria. 14.23 Il secondo round della velocità maschile ...

14.12 E' la statunitense Jennifer Valente a vincere la prova. Seconda la britannica Laura Kenny e terza una bravissima Letizia Paternoster. 14.09 10 giri alla fine dello Scratch, per ora la situazione è lineare. 14.06 In gara, per l'Italia, Letizia Paternoster. 14.05 E' iniziata ora la prima prova dell'Omnium femminile, vale a dire lo Scratch. 14.03 In programma, in ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : record del mondo per Filippo Ganna! IL record DEL mondo DI Filippo GANNA NELLE BATTERIE DEL MATTINO Ciclismo su pista, Coppa del mondo Minsk 2019: la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo – Ciclismo su pista, Coppa del mondo Minsk 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo – Ciclismo su pista, Coppa del mondo Minsk 2019: il riepilogo della giornata di ieri

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : 3 novembre - Viviani-Consonni all'attacco nella madison Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Minsk 2019: la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo – Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Minsk 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo – Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Minsk 2019: il riepilogo della giornata di ieri

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : risultati 2 novembre - Italia a caccia di nuovi podi verso Tokyo 2020 I convocati dell'Italia – Programma, orari e tv della manifestazione Il programma mattutino prevede, a partire dalle ore 9 con, nell'ordine: le qualificazioni velocità ...

19.10 Giornata che sorride, dunque, ai colori azzurri. L'Italia conquista due terzi posti, negli inseguimenti a squadre, e due medaglie d'argento con Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti e con Martina Fidanza nello scratch. 19.03 3a Valente, nonostante avesse finito la corsa a punti solo 30 minuti prima dell'inizio dello scratch, 4a la britannica Emily Nelson e 5a la ...

18.12 Valente è insaziabile. Altro sprint vinto su Sharakova, Pieters e Confalonieri la quale, così, resta sola al terzo posto. 18.09 Confalonieri! Primo sprint vinto dall'azzura. Seconda Sharakova, terza Becker e quarta Valente. Maria Giulia si porta in terza posizione insieme proprio a Becker. 18.05 Sprint vinto da Chulkova sulla danese Schmidt. Vanno a punti Becker terza e Stenberg ...

17.29: Francia in testa a metà gara con il tempo di 1:58.055. La Danimarca ha fatto segnare 1:58.270 ai duemila metri. 17.27: A breve in pista Danimarca e Francia che si giocheranno la prima piazza. 17.24: Gli azzurri chiudono la loro prova con il tempo di 3:51.689. I tedeschi fermano il cronometro a 3:52.685. 17.22: terzo posto ITALIAAAAAAA!!!! Gli azzurri superano senza problemi la ...

17.13: Ci siamo, in pista Consonni, Plebani, Lamon e Ganna contro il quartetto tedesco. 17.10: In mattinata il quartetto azzurro dell'inseguimento è stato composto da Simone Consonni, Davide Plebani, Francesco Lamon e Filippo Ganna. 17.06: Dopo la grande soddisfazione per il quartetto azzurro al femminile che ha chiuso la competizione in terza piazza a breve potrebbe replicare la squadra ...

16.50: La Francia ottiene il miglior tempo nella seconda batteria con 43.086. Lontana la Russia che ferma il cronometro sul tempo di 43.465. 16.47: Il team Beat Cycling Club chiude la sua prova con il tempo di 43.280. La Germania ferma il cronometro sul tempo di 43.561. 16.46: Tra circa mezz'ora il quartetto dell'inseguimento maschile azzurro si giocherà il terzo posto con la ...

16.19: Continua il testa a testa tra lo spagnolo Mora Vedri e il britannico Stewart. Quest'ultimo porta a casa cinque punti e scavalca l'avversario che si piazza secondo. 16.16: Ancora un cambio in vetta con Mora Vedri che supera Stewart grazie al secondo posto ottenuto nell'ottavo sprint. 16.14: Il britannico Stewart conquista altri tre punti nel settimo sprint salendo in ...

16.12: Graf porta a casa il sesto sprint. Tra i primi della classifica ottiene tre punti Maitre che risale fino al secondo posto. 16.10: Mora Vedri vince il quinto sprint risalendo fino alla vetta della graduatoria. Bertazzo ottiene la seconda piazza con tre punti annessi. Attualmente l'azzurro è nono con soli 5 punti. 16.08: Il tedesco Malcharek vince lo sprint e si piazza secondo nella ...

15.49: Cresce l'attesa per l'inizio della finale della gara a punti che vedrà impegnati Michele Scartezzini e Liam Bertazzo. 15:46 Gli Stati Uniti vincono la gara dell'inseguimento a squadre femminile con il tempo di 4:13.762. Alla Germania non è riuscita la rimonta e chiude la gara in 4:14.836. 15.44: In netto vantaggio a metà gara le americane con il tempo di 2:08.839, le ...