LIVE Barty-Svitolina 6-4 6-3 | Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA | l’australiana conquista

LIVE Barty-Svitolina 6-4 4-3 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : serie di break a Shenzhen! Match in bilico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Barty chiude a rete dopo aver comandato lo scambio. 15-0 Schiaffo a volo di Svitolina! L’ucraina rientra nel Match. 4-3 CLAMOROSO CONTRObreak SVITOLINA!!! L’ucraina, in maniera titubante, avanza, ma Barty non la passa nonostante tanto spazio libero. 30-40 DOPPIO FALLO BARTY!!! break POINT! 30-30 Svitolina non vuole mollare: rovescio diagonale. 30-15 CHE SCAMBIO A Shenzhen! ...

LIVE Barty-Svitolina 6-4 3-2 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : controbreak immediato dell’australiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK BARTY! Svitolina non riesce a rimettere su il rovescio dell’australiana. 30-30 Non trova continuità l’ucraina: parità. 30-15 Avanza a rete Svitolina che chiude con la volée. 15-15 Diritto in avanzamento che è largo di poco: Barty non ne approfitta da buona posizione. 0-15 Svitolina non trova il campo con il diritto. 3-2 Tiene a zero il servizio: l’inerzia ...

LIVE Barty-Svitolina 6-4 1-2 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : break in avvio di parziale dell’ucraina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 break SVITOLINA! Doppio fallo dell’australiana. 15-40 DUE PALLE break PER SVITOLINA! Lungo il back lungolinea di Barty. 15-30 Buona risposta di rovescio in accelerazione dell’ucraina. 15-15 Schiaffo a volo di Barty: Svitolina tramortita. 1-1 Si salva Svitolina al servizio. AD-40 Scappa via la risposta di diritto di Barty. 40-40 Barty mette sotto pressione la 25enne con il ...

LIVE Barty-Svitolina 6-4 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : l’australiana adopera il break e vince il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio ad uscire di Barty. 30-30 Sale sopra la palla l’ucraina: diritto lungolinea vincente. 30-15 Barty riesce a trovare il cross di diritto: Svitolina in ritardo. 15-15 Inizio a rilento nel secondo parziale: anche Svitolina sbaglia il diritto. 0-0 Si riparte a Shenzhen. INIZIO SECONDO SET 13.38 Ashleigh Barty vince il primo parziale per 6 giochi a 4 contro Elina Svitolina ...

LIVE Barty-Svitolina 5-4 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : game durissimo a Shenzhen ma l’australiana resiste! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Rovescio banale di Barty sulla seconda dell’ucraina. 0-30 Nervosa Svitolina che non trova il diritto. 0-15 Parte male Svitolina al servizio: cresce la tensione nel set. 5-4 Chiude con volée di diritto Barty; game durissimo ma molto significativo. AD-40 Ace della 23enne oceanica. 40-40 Ancora diritto lungo dell’australiana. AD-40 Servizio e volée di Barty: l’australiana ...

LIVE Barty-Svitolina 4-3 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio a Shenzhen! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Buona prima esterna: Svitolina si gioca di nuovo il Challenge e li termina. 30-30 Doppio fallo dell’australiana: sale la tensione. 30-15 Contro-palla corta di Barty che si salva con il nastro dopo il colpo riuscito male da Svitolina. 0-15 L’inerzia sta cambiando: l’ucraina prolunga gli scambi che mandano in crisi Barty. 4-4 CHE DIFESA DI SVITOLINA! Barty non chiude con ...

LIVE Barty-Svitolina 3-2 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio a Shenzhen! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Svitolina spinge subito in uscita dal servizio: Barty non trova il campo. 15-0 Barty non sfondo il muro eretto dalla Svitolina: diritto in rete. 3-2 Appena tre, i punti persi, su tre turni di servizio per Barty. 40-15 Barty sta riuscendo a non prolungare il palleggio, per risparmiare energie. 30-15 Ancora schema, servizio e diritto accorciando lo scambio. 15-15 Lungo il rovescio ...

LIVE Barty-Svitolina 0-0 - Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA : sciabola contro fioretto! L’australiana proverà a fermare l’egemonia ucraina come “Maestra”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Tutto pronto per l’inizio del match: buona partita a tutti! 12.37 Svitolina è al momento al sesto posto, ma potrebbe salire fino alla quarta posizione: Barty invece è sicura della vetta fino al 2020. 12.35 C’è un grande clima a Shenzhen: si parte con il riscaldamento! 12.34 Scendono in campo le giocatrici! 12.33 Nel gruppo B invece, ci sono Francis Tiafoe, Ugo Humbert, Mikael ...