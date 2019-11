LIVE Barty-Svitolina 0-0 | Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA | sciabola contro fioretto!

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Tutto pronto per l’inizio del match: buona partita a tutti! 12.37è al momento al sesto posto, ma potrebbe salire fino alla quarta posizione:invece è sicura della vetta fino al 2020. 12.35 C’è un grande clima a Shenzhen: si parte con il riscaldamento! 12.34 Scendono in campo le giocatrici! 12.33 Nel gruppo B invece, ci sono Francis Tiafoe, Ugo Humbert, Mikael Ymer e Jannik Sinner, che potrà ben figurare nel girone di competenza. 12.32 Off topic: sorteggiati i due gironi delle Next Gendi Milano. Il gruppo A è composto da Alex de Minaur, favorito #1, Casper Ruud, Miomir Kecmanovic e Alejandro Fokina Davidovich, subentrato a Denis Shapovalov ritiratosi. 12.30 Cala dunque il sipario sulla stagione WTA: chi vincerà l’ultimo trofeo dell’anno?confermerà la dittaturao ...

OA_Sport : LIVE Barty-Svitolina, Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Barty-Svitolina Finale Wta Finals 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Barty-Svitolina #Finale… - LucaFiorino24 : Alle ore 15:00 al via la prima semifinale delle qualificazioni Next Gen ATP Finals: Giulio Zeppieri ?? Lorenzo Muse… -