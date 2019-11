Lewis Hamilton ha vinto il Campionato mondiale di Formula 1

Lewis Hamilton è campione del mondo per la sesta volta : record di Schumacher a un passo : Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta. Il secondo posto conquistato nel Gp statunitense di Austin dietro al compagno Bottas e davanti a Verstappen vale la certezza matematica, al termine di una gara in cui la Ferrari si è ancora una volta auto-eliminata (Vettel ritirato, Leclerc quarto). Per anni snobbato perché guidava la macchina più forte e criticato per quei suoi atteggiamenti da star, poco consoni ai modi ...

F1 - Lewis Hamilton punzecchia la Ferrari sulla regolarità delle power unit : “Hanno perso potenza” : Proseguono le polemiche sulla regolarità della power unit della Ferrari anche alla vigilia del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che si disputerà nella serata italiana sul circuito di Austin. La FIA ha diffuso una direttiva sui propulsori in seguito a una specifica richiesta della Red Bull che aveva ventilato la possibilità di eludere il sensore del flussometro. Valtteri Bottas scatterà in pole position ad Austin, il finlandese ...

F1 - GP USA 2019 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se… Tutte le combinazioni per il trionfo : Lewis Hamilton ha una ghiotta occasione per portare a casa l’iride della F1 già al termine del GP degli USA: il britannico ha un vantaggio di 74 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas, e ne deve conservare almeno 52 per riuscire nell’impresa: il britannico deve perdere al massimo 22 punti dal finlandese, e può farlo giungendo almeno ottavo, o nono ma firmando il giro più veloce, oppure semplicemente nel caso in cui Bottas non ...

Lewis Hamilton F1 - GP Usa 2019 : “Non ero veloce come volevo. Bagarre con Verstappen e Kvyat? Niente di che…” : Il britannico Lewis Hamilton è solo quinto al termine delle qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito di Austin, in Texas, il leader del campionato non è stato sufficientemente veloce e si è dovuto accontentare di un piazzamento lontano dai propri standard. Tuttavia, il britannico della Mercedes, domani, ha la grossa chance di far suo il sesto titolo iridato. All’asso nativo di Stevenage basterà un ...

Formula 1 – Lewis Hamilton distrugge il circuito di Austin : “hai il fondoschiena praticamente attaccato al suolo” : Lewis Hamilton sincero sulla situazione del tracciato del circuito di Austin: le parole del britannico della Mercedes dopo le FP2 del Gp degli Stati Uniti Lewis Hamilton ha chiuso le seconde libere del Gp degli Stati Uniti davanti a tutti, col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Sul circuito di COTA, ad Austin, il britannico potrà festeggiare per la vittoria del titolo 2019, ma ancora c’è un po’ di ...

VIDEO Lewis Hamilton - partenza con la mano sinistra alzata : qual è il segreto del britannico? : Lewis Hamilton alza sempre la mano sinistra al momento della partenza, il britannico segue questa procedura dal GP di Monza e il motivo di questa operazione è ancora ignoto. Nessuno riesce a capire perché il Campione del Mondo esegua questa particolare procedura al volante della Mercedes ma i risultati gli danno indubbiamente ragione. Di seguito il VIDEO di una partenza di Lewis Hamilton nel corso delle prove libere 2 del GP degli USA, penultima ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP USA 2019 : “Avevo il mal di testa dopo le libere - un circuito pieno di dossi” : Lewis Hamilton ha brillato nelle prove libere del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austin. Il pilota della Mercedes ha stampato il miglior tempo nella FP2 e ha fatto capire di avere una marcia in più ma non sono mancate le criticità anche per il britannico che ne ha parlato al termine del turno: “dopo la prima sessione non mi sentivo bene. Questo è un tracciato pieno di dossi, non sono di cattivo in ...

Formula 1 – Le buche e Hamilton non preoccupano Verstappen in Texas : “il distacco di Lewis non è reale” : Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull E’ Lewis Hamilton il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti: il britannico della Mercedes ha segnato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Prima giornata in pista positiva per l’olandese della Red Bull: “se le buche sul ...

F1 - Risultato FP2 GP Usa 2019 : Lewis Hamilton vola anche sul giro secco davanti a Leclerc e Verstappen - 4° Vettel : Dopo una prima sessione senza squilli Lewis Hamilton batte un colpo e si aggiudica con grande autorità la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il fuoriclasse britannico della Mercedes, ormai prossimo a laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera, ha impressionato positivamente sul ritmo ed ha dettato il passo nella simulazione di ...

Valentino Rossi e Lewis Hamilton - lo scambio si farà : è ufficiale! Il Dottore sulla Mercedes - il britannico sulla Yamaha : definite data e luogo : Lo scambio più atteso del Nuovo Millennio per quanto riguarda l’universo dei motori si farà. Ora è davvero ufficiale: lunedì 9 dicembre 2019, al circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna), Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i propri mezzi in un evento di esibizione davvero molto atteso. Il Dottore si metterà al volante della Mercedes da Formula Uno mentre il britannico monterà in sella alla Yamaha da MotoGP. Mancano ancora ...

Valentino Rossi in Formula 1 - Lewis Hamilton in MotoGp : fissata la data dell’atteso ‘scambio’! : Valentino Rossi e Lewis Hamilton pronti a scambiarsi di posto e di sport: il pRossimo 9 dicembre il ‘Dottore’ salirà sulla Mercedes e il pilota britannico sulla Yamaha Da diversi anni Valentino Rossi e Lewis Hamilton hanno ipotizzato un possibile ‘scambio di posto’. Il ‘Dottore’ non ha mai nascosto la sua passione per le monoposto di Formula 1, avendo già provato la Ferrari in passato ed essendosi dedicato più volte al Rally. Il pilota ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi ritiro? No - amo quello che faccio. Sto bene in Mercedes - non la lascio. Le nuove regole sono uno stimolo” : Lewis Hamilton è a un passo dal sesto titolo iridato della sua carriera, il britannico può confermarsi Campione del Mondo di Formula Uno conquistando quattro punti nel GP degli USA che si disputerà nel weekend oppure nel caso in cui il suo compagno di squadra Valtteri Bottas non dovesse vincere. L’alfiere della Mercedes si porterebbe a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher e ha nel mirino il primato del Kaiser, alla ...