Le star e la co-genitorialità | la gestione dei figli quando l’amore finisce

Fonte : vanityfair

(Di domenica 3 novembre 2019) Chris Martin e Gwyneth PaltrowBen Affleck e Jennifer GarnerMarc Anthony e Jennifer LopezNick Cannon e Mariah CareyKate Hudson e Matthew BellamyLiam Payne e CherylKevin Federline e Britney SpearsSienna Miller e Tom SturridgeDrew Barrymore e Will Kopelman Naomi Watts e Liev SchreiberReese Whitespoon e Ryan PhillippeMettere da parte la rabbia e la delusione. Difficile,un rapporto. Ma fondamentale, se di mezzo ci sono dei: sono loro, infatti, a soffrire maggiormente i riverberi del divorzio. I genitori, quindi, devono essere bravi a gestire la transizione e su questo Chris Martin e Gwyneth Paltrow sono stati esemplari: «Nonostante la nostra relazione sia terminata anni fa, restiamo comunque una vera famiglia», ha detto lei nel 2016. «E facciamo di tutto per rafforzarla sempre di più». Moses e Apple possono dunque dormire sogni tranquilli, come così Alexander e Samuel, ...