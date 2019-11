L' apporto dei cattolici per il nuovo Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) Ininfluenti o marginali, in realtà, i tanto bistrattatidemocratici non sono. Poiché non ha riscontri oggettivi, la tesi alimenta un pregiudizio. Il problema semmai è che appaiono frastornati, essendo il loro rcon il Pd meno “fluido” rispetto al passato. Tant’è che riemerge la suggestione di un partito a base valoriale cristiana, evidentemente per colmare un vuoto di rappresentanza. La proposta del prof. Zamagni muove in fondo da questa consapevolezza critica. Ora, se il Pd lascia trasparire indifferenza, come se non fosse vitale l’deiall’esperienza del partito, fatalmente si dilata questa esigenza di un’alternativa. In effetti, sguarnire la frontiera del cattolicesimo popolare e democratico, equivale a indebolire la politica di contrasto alla pericolosa avanzata del ...

