Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) Sono passati tre anni dalla tragedia che ha colpitoMilluzzo, la trentaduenne di Catania, incinta di due gemelli, che morì al quinto mese di gravidanza in seguito ad una setticemia, ma i genitori non si danno pace. E alla terza udienza contro settedel Cannizzaro di Catania, accusano i dottori di non aver praticato l’aborto: “Non la liberarono dalle creature per le quali non c’era più nulla da fare perchédi essere tutti obiettori di coscienza”. Di fronte al giudice Maria Elena Calamita, continuano a ripetere che se le avessero detto in tempo di esser obiettori lei e suo maritoro cambiato ospedale: “Oggi sarebbe viva. L’ha detto pure un cardinale che in quel caso bisognava occuparsimadre e non dei piccoli”. “Siamo vittime di ignoranza e negligenza. Ricordo ancora ...

RobertoBurioni : Se la religione di un medico vieta le trasfusioni io rispetto la sua fede. Ma non può fare l’ematologo. - Corriere : «L’aborto avrebbe salvato la vita della nostra Valentina, ma i medici ci dissero: siamo obiettori» - LPiperita : RT @janavel7: Il medioevo in casa nostra. «L’aborto avrebbe salvato la vita di Valentina, ma i medici ci dissero: siamo obiettori». Catania… -