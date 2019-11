La stretta sulle auto aziendali risparmia 42mila veicoli elettrici e ibridi

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. stretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Manovra : aiuti alle famiglie - partite Iva e affitti. stretta sulle auto aziendali : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della Manovra in 93 articoli.

stretta sulle detrazioni fiscali per le spese mediche : sconto solo per i pagamenti con carta : Le detrazioni fiscali al 19% previste per le spese sanitarie (visite mediche, acquisti in farmacia, etc) saranno valide, a partire dal 2020, solamente se gli acquisti vengono effettuati attraverso pagamenti certificati: bonifici, carte di credito, di debito o prepagate e bancomat. Cambia, inoltre, la detrazione per i redditi più alti.Continua a leggere

Superbonus sulle spese con carta - doppia stretta sul tetto : parte la guerra al contante : Tra decreto fiscale e manovra approvate «salvo intese» dal Consiglio dei ministri raggiunto un compromesso che prevede il Superbonus dal 2021 per chi paga con carta di credito, bancomat o altre modalità tracciabili e il tetto sul contante a 2mila euro e poi a mille euro dal 2022

Salta l'assegno unico per i figli in manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione : stretta sulle pompe bianche : L’ufficialità la dà il viceministro dell’Economia in quota dem Antonio Misiani nell’aula del Senato, al termine della discussione generale sull’aggiornamento al Def: l’assegno unico per i figli “non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio”. Non si farà perché non ci sono i soldi e questo è uno dei tratti che deve scontare una manovra prosciugata dal conto ...

Flat tax - stretta del governo sulle partite Iva fino a 65 mila euro. Ecco cosa cambia : Il governo giallorosso rivede e corregge la tassa piatta al 15%. Non verrà smantellata, ma saranno probabilmente reintrodotti dei paletti per le «piccole» partite Iva. Per una platea potenziale di 2 milioni di persone