La storia di Grazia | dorme tutte le notti su una panchina per 300 euro al mese

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 3 novembre 2019) Si chiama, il cognome non è stato divulgato, ha 61 anni e abita a Rende (Cosenza) . È lei la donna che ogni nottesu unacostretta ad uscire di casa a mezzanotte, altrimenti non riuscirebbe ad arrivare in tempo a lavoro alle 5.00 del mattino. A denunciare il caso è il sindacato Ugl di Cosenza, come riporta Quicosenza.it. “Ladisembra incredibile – dice Giuseppe Brogni, segretario provinciale dell’Ugl di Cosenza – ma è vera: lei vive da sola e non guida. E neanche potrebbe sostenere i costi dell’auto. E allora, per essere alle 5 alla Motorizzazione Civile di Cosenza, dove si occupa delle pulizie per conto di una ditta privata, esce di casa a mezzanotte e prende l’ultimo pullman che collega Rende a Cosenza. Poi raggiunge unanon lontana dalla Motorizzazione e aspetta lì per tutta la notte. Anche se piove o fa freddo. E questo dal giugno ...

