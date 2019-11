La scuola e il rischio-privacy | tutte le regole caso per caso

scuola - lezioni a rischio lunedì 11 novembre per lo sciopero nazionale : “Intese non rispettate” : lunedì 11 novembre le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero nazionale indetto dai maggiori sindacati per protestare contro il decreto Scuola e l'accesso al concorsone per insegnanti: "Il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi ad aprile e poi nell'accordo del primo ottobre con il ministro dell'Istruzione".Continua a leggere

Siracusa - l’ex provincia non paga : 650 studenti a rischio sfratto dalla scuola : L'Istituto di Istruzione secondaria "Michelangelo Bartolo" di Pachino, in provincia di Siracusa, potrebbe essere "sfrattato" a causa della morosità e del dissesto dell'ex provincia di Siracusa (oggi Libero consorzio di Comuni). Gli studenti: "Non permetteremo di toglierci il diritto allo studio".Continua a leggere

Sciopero generale del 25 ottobre : dalla scuola ai trasporti - rischio caos : Le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì...

scuola : assessore Sicilia - 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione' (2) : (AdnKronos) - I progetti sperimentali, finanziati equamente da Regione e Miur, con una dotazione complessiva di 100 mila euro per ogni Scuola, prevedono un’offerta formativa extracurriculare, anche in orario extrascolastico, che si articola attraverso il potenziamento degli insegnamenti di base, la

scuola : assessore Sicilia - 'tempo pieno in aree a rischio per contrastare dispersione' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Tempo pieno nelle aree maggiormente a rischio per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. E' quanto previsto da un accordo di programma siglato dal Miur con la Regione Sicilia che assume un valore ancora maggiore alla luce dei dati diffusi da uno studio In

Sciopero scuola 27 settembre : protestano docenti e personale Ata - lezioni a rischio : In data venerdì 27 settembre 2019, contemporaneamente allo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, andrà in scena lo Sciopero del comparto scuola. La comunicazione è stata riportata anche dal MIUR attraverso una nota ministeriale alcuni giorni fa. Ad incrociare le braccia sarà il personale docente, dirigente e ATA su tutto il territorio nazionale. Saranno così a rischio le lezioni in classe per gli studenti. A proclamare ...

scuola - Codacons : “Ancora troppi gli istituti a rischio sicurezza” : “A breve appuntamento sui banchi di Scuola per gli studenti di tutta Italia, ma rimane aperta l’emergenza sicurezza, con migliaia di istituti che continuano a rappresentare un rischio per la salute di alunni e personale scolastico. Migliaia di strutture scolastiche italiane, infatti, sono a tutt’oggi fatiscenti e potenzialmente pericolose – denuncia il Codacons – Il 46,8% degli edifici scolastici presenti sul territorio non possiede ...