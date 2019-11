La Roma soffre ma coglie la vittoria | 2-1 sul Sassuolo e terzo posto solitario

Fonte : romadailynews

(Di domenica 3 novembre 2019)lain casa contro il, ma al triplice fischio finale sono 3 i punti in cassaforte. Le giallorosse salgono al 3°e mettono nel mirino il 2° gradino occupato dal Milan. I gol di giornata sono di Kaja Erzen e Vanessa Bernauer, mentre per le ospiti è un goffo autogol di Ceasar ad alimentare le inutili speranze di rimonta. Per le neroverdi anche un calcio di rigore sprecato pochi istanti dopo essere andate a rete, stampato sul palo da Cambiaghi. Tanti cambi rispetto a Verona: Swaby per Di Criscio, Andressa per Hegerberg e Thomas per Bonfantini Bavagnoli opta diverse soluzioni alternative rispetto al 4-0 di Verona: Swaby prende ildi Di Criscio in mezzo alla difesa, Andressa rileva Hegerberg nel centrocampo a 3 con Giugiano e Bernauer, Thomas larga a destra si sostituisce ad una Agnese Bonfantini comunque entrata nella ...

