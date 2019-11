La rinascita del Teramo

Dalla crisi alla finale di Libertadores : la rinascita del Flamengo passa dai conti : ARTICOLO A CURA DI CESAR GRAFIETTI La settimana scorsa si sono disputate le semifinali della Copa Libertadores e sono stati definiti i finalisti: il River Plate si è qualificato nella semifinale tutta argentina, eliminando il Boca Juniors di De Rossi. Nella semifinale tutta brasiliana, invece, il Flamengo ha battuto il Grêmio per 5-0 al Maracanã, conquistandosi […] L'articolo Dalla crisi alla finale di Libertadores: la rinascita del ...

L’Amsterdam Dance Event celebra la rinascita della House (e la fine dell’Edm) : Ade sta per Amsterdam Dance Event. Per cinque giorni nella città olandese si incontrano tutti gli operatori della musica elettronica e fanno cose. Incontri di lavoro, conferenze, party. Secondo gli organizzatori all’edizione 2019 hanno partecipato 2500 artisti e 600 oratori. Sono arrivate 400mila pe

La rinascita del tennis italiano al maschile : Il tennis maschile italiano è in salute. Anzi, era da parecchio che non stava così bene. Il 2019 ha finora portato risposte e certezze, con due giocatori in orbita top 10 Atp, in lotta per le Finals di Londra, un giovane che cresce a velocità rapidissima, e una serie di comprimari sporadicamente in grado di piazzare la zampata. Così, se il decennio tra il 2005 e il 2015 è stato quello del tennis femminile, con le 4 Fed Cup dell’Italia e i ...

Bilancio Milan - i motivi dello sprofondo (rosso)nero : dirigenti pagati a peso d’oro e fallimento sul mercato - le prospettive per il futuro tra rischi e possibile rinascita : Buco da 150 milioni di euro. Il futuro del Milan rischia di essere (rosso)nero, le ultime notizie riguardanti il club sono sicuramente preoccupanti ma ci sono i margini per risolvere la situazione e pensare con ottimismo in vista delle prossime stagioni. Ma il campanello d’allarme è scattato nelle ultime ore. Negli ultimi mesi si è verificato il passaggio di proprietà di Yonghong Li al fondo Elliott ed il primo Bilancio si è chiuso ...

Sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi sposi a Napoli : "Sotto le macerie per 4 ore - poi la rinascita" : Il sogno d’amore coronato dopo essere Sopravvissuti alla tragedia ed aver superato la grande paura. Eugeniu Babin e Nataliya Yelina si sono sposati sabato 12 ottobre a Napoli, mentre poco più di un anno fa si trovavano a Genova e attraversavano il Ponte Morandi in direzione Francia. Era il 14 agosto quando la loro auto venne risucchiata, cadendo dal viadotto per ottanta metri e lasciandoli prigionieri delle macerie per quattro ...

Dybala Juventus - la rinascita della Joya : cambia il futuro del numero 10 : Dybala Juventus – Un nuovo Paulo Dybala per una nuova Juventus. La cura Sarri comincia a dare i primi frutti. Adesso cambia tutto. Con l’argentino che dopo un’estate di calciomercato turbolenta nella quale sembrava inevitabile l’addio, ha iniziato a lanciare segnali importanti che fanno ben sperare in casa bianconera. Dybala Juventus, rinnovo in vista Nel prossimo futuro c’è un ruolo di primo piano per la ...

Inizia Fortnite Capitolo 2 : tutte le novità ufficiali per la rinascita del Battle Royale : Si chiama Fortnite Capitolo 2 il nuovo corso del giocatissimo Battle Royale di casa Epic Games. Un nuovo corso che è Iniziato con un evento tanto inatteso quanto splendidamente orchestrato, un enorme Buco Nero capace di risucchiare tutto quello che incontra. Sì perché, per segnare un profondo taglio con il suo illustre passato, la casa di sviluppo americana ha deciso di cancellare con un deciso colpo di spugna ogni riferimento sui social e ...

2019 - l’anno della rinascita : il tennis maschile italiano non è solo Berrettini e Fognini : Gli ottimi risultati che i nostri tennisti stanno continuando a ottenere in tutte le parti del mondo e su tutte le superfici confermano che il 2019 è ufficialmente l’anno della rinascita del tennis maschile italiano. Su tutti, ovviamente, ci sono i risultati di Matteo Berrettini e di Fabio Fognini, il primo si è spinto fino alla semifinale degli US Open, traguardo che un italiano non raggiungeva da 42 anni, il secondo ha vinto il Masters 1000 a ...

Valentino Rossi si separa dal capotecnico della rinascita in Yamaha. “Il futuro dopo il 2020? Dipende da risultati dell’anno prossimo” : Silvano Galbusera non sarà più il capotecnico di Valentino Rossi. I due facevano coppia fissa dal 2014, nel secondo anno del Dottore dopo la separazione dalla Ducati. Galbusera, in sostanza, è l’uomo della seconda giovinezza del pilota, se si considera che con lui è tornato a sfiorare la vittoria del Mondiale nel 2015. I due si separeranno a fine stagione, una mossa condivisa con la Yamaha. Il nuovo capotecnico di Rossi, sarà David Munoz: ...

Parma - Gagliolo convocato dalla Svezia : l’incredibile storia del difensore - l’idea del ritiro e la rinascita : Sarà stata una sorpresa anche per il diretto interessato. Riccardo Gagliolo ha appreso oggi di essere stato convocato dalla nazionale svedese. Il difensore del Parma ha origini scandinave da parte della madre e dal 2015 possiede anche il passaporto svedese. Cosa che non è sfuggita al selezionatore Jan Andersson, che lo ha chiamato per le gare contro Malta e Spagna, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020. difensore centrale mancino, ...

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando. La revoca della concessione va avanti" : Alla posa della prima trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico". Sul rapporto con Aspi "non faremo sconti ai privati"

Conte al varo del primo tratto del Ponte di Genova : "Nuovo viadotto simbolo di rinascita" : A Genova oggi è stato varato il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera che va a sostituire il Ponte Morandi demolito interamente dopo il crollo avvenuto il 14 agosto 2018. All'evento si è presentato il Premier Giuseppe Conte, accompagnato da un altro rappresentante del suo governo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Durante il suo discorso il Premier ha detto:"L'ultima volta che sono stato qui era il ...

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando" : Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico", sulla revoca delle concessioni ha detto che il procedimento è in corso e "non...

Nuovo ponte a Genova - Conte : “Simbolo della rinascita” : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Genova per partecipare alla cerimonia del varo del primo impalcato del Nuovo viadotto sul Polcevera. Presente anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. “L’ultima volta che sono stato qui era il 14 agosto, in occasione dell’anniversario di questa tragedia, e proprio da questo cantiere dissi che Genova era il ...