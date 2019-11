La riabilitazione dei detenuti non funziona | la delusione dell' ex-direttore

L’app europea EU-CaRE agevola la riabilitazione a distanza dei cardiopatici : La riabilitazione cardiaca è importante dopo eventi traumatici come un infarto o un intervento chirurgico al cuore. Le persone anziane, tuttavia, aderiscono poco a questi programmi (solo il 20% in Europa), per l’impossibilità di recarsi in ospedale a cadenza regolare per le sessioni di riabilitazione . Per questo, il programma Europeo Horizon 2020 ha finanziato EU-CaRE , un’app per smartphone per fare riabilitazione a casa propria, ...

Robot e realtà virtuale per la riabilitazione dei bambini : a Bosisio Parini c’è AstroLab : In Italia i giovani con difficoltà motorie e cognitive sono centinaia di migliaia, per conseguenze di traumi invalidanti, come ad esempio un incidente stradale, per malattie gravi, come ad esempio i tumori cerebrali, per patologie che vanno diffondendosi, come l’autismo, o anche per disabilità presenti fin dalla nascita. Per la loro riabilitazione e per la ricerca di nuovi trattamenti, il Polo di Bosisio Parini dell’IRCCS Medea – La Nostra ...