La Presidenza del Consiglio potrebbe stanziare 7 mln per personale e dirigenti

Giorgetti : «Draghi alla Presidenza del Consiglio al posto di Conte? Verosimile» : Il vicesegretario della Lega è intervenuto all'evento organizzato a Sestri Levante dal Carroccio in vista delle Regionali della prossima primavera

Catalogna - Guardiola candidato a Presidenza della Generalitat : la suggestione dei media che spingono per l’impegno politico del tecnico : Al momento è una suggestione o poco più. Ma in Catalogna c’è chi giura che nel partito indipendentista si lavori davvero per la mission impossible di candidare Pep Guardiola alla presidenza della Generalitat. Da guida in panchina su un campo da calcio alla guida del sistema amministrativo-istituzionale di Barcellona e dintorni, l’allenatore del Manchester City lascia filtrare secche smentite. Almeno per ora. Tutto è iniziato per una ...

Donald Trump - “13mila frasi false o fuorvianti in quasi 1000 giorni di Presidenza” : i risultati del fact checking del Washington Post : Oltre 13mila informazioni false o fuorvianti dette in quasi in 1000 giorni di presidenza. È il conto del fact Checker firmato Washington Post, secondo il quale Donald Trump, che il 16 ottobre compie mille giorni alla Casa Bianca, ha detto una media di 22 menzogne al giorno a partire dall’ultima rilevazione, di 65 giorni fa, che si fermava a 14. Il fact Checker creato dalla grafic reporter Leslie Shapiro analizza, categorizza e traccia ...

Copasir - rischia di saltare l’elezione del leghista Volpi alla Presidenza : “Il Carroccio è coinvolto nell’inchiesta su fondi russi” : L’elezione del leghista Raffale Volpi alla presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare sui servizi segreti, rischia di saltare. Il voto è previsto alle 14 e solo ieri il centrodestra aveva trovato l’intesa sull’ex sottosegretario alla Difesa del governo gialloverde: la carica infatti, come da prassi, spetta alle opposizioni. Ma ci sono forti dubbi nella maggioranza sull’ipotesi di affidare l’incarico a un ...

Copasir - il leghista Raffaele Volpi candidato unico del centrodestra per la Presidenza : È servita una riunione a Palazzo Madama tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, ma alla fine il centrodestra ha trovato l’accordo: il leghista Raffaele Volpi è il candidato unico di Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia per la presidenza del Copasir, lasciata vacante da Lorenzo Guerini, nel frattempo diventato ministro della Difesa. Domani, mercoledì, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – ...

Tim - Fulvio Conti lascia la Presidenza “con effetto immediato”. Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

Tim - Fulvio Conti lascia la Presidenza. Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

Presidenza della Repubblica - stop a plastica monouso : borracce d’acciaio ai dipendenti e case dell’acqua per i visitatori : La Camera aveva già annunciato di essere plastic free e oggi anche la Presidenza della Repubblica ha fatto sapere di avere adottato nelle sue sedi da metà settembre misure pratiche per lo sviluppo sostenibile, in armonia con l’intesa europea di eliminazione della plastica monouso, che sarà vietata dal 2021. Nella Tenuta di Castelporziano è stata già installata una prima “Casa dell’acqua Acea” all’ingresso di Malafede, in Via ...

Israele al voto - il giorno del giudizio per la Presidenza di «Re Bibi» : Il paese torna alle urne ad appena cinque mesi dall’ultima tornata. Il voto è un referendum sulla presidenza di Benjamin Netanyahu, il leader di destra rimasto ininterrottamente al potere 2009. «Bibi» ha cercato di recuperare consensi alzando i toni in campagna elettorale. Non è chiaro se funzionerà

Terry Gou - fondatore di Foxconn - ha annunciato il ritiro della sua candidatura alla Presidenza di Taiwan : Terry Gou, il fondatore della multinazionale di componentistica elettronica Foxconn, ha annunciato a sorpresa il ritiro della sua candidatura alla presidenza di Taiwan in vista delle elezioni del 2020. I due principali candidati alle elezioni di gennaio restano dunque la

Concorso Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti : domande entro novembre : La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti ha indetto un Concorso di II grado, per titoli ed esami, per il conferimento di 40 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, tuttavia, l'Amministrazione ha il potere di assegnare non solo le posizioni messe a Concorso, ma anche quelle che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti decretati ...

**Governo : Conte - ‘deleghe disabilità resteranno a Presidenza Consiglio’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Massima attenzione sarà riservata al tema, particolarmente sensibile, della disabilità. Occorre realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, promuovendo politiche non meramente assistenziali, ma orientate all’inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. Ci ...

Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla Presidenza del Conte bis : Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla presidenza del Conte bis Il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è l’esponente del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. Dal 1° giugno 2018 fino alla giornata di oggi ha ricoperto, per il governo Conte I, il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta. Appassionato della causa M5S sin dagli inizi, è stato tra i fondatori dei meetup di Trento nel ...