La nota ironia dei veronesi quelli dei cori per il nazista Rudolf Hess

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Il presidente del Verona Setti ha perso una buona occasione per farsi conoscere dal pubblico calcistico italiano come una persona equilibrata. Ha di fatto giustificato ibiechi e infami dei suoi sostenitori contro Balotelli, li ha definiti solamente ironici come ironici sono i. Ironici? No, dico ironici? Se si va su google, e si digita nella barra della ricerca “razzisti Verona” escono centinaia di risultati. I più bersagliati sono i meridionali, ovviamente, il Napoli, il Lecce, il Foggia ma anche i singoli giocatori come Kessie, lo scorso settembre, o Donnarumma, e come dimenticare Lorenzo Insigne? Massacrato due anni fa in un Verona-Napoli. Però isono “solo ironici, come la maggior parte dei veneti”. Il famoso humor veneto che fa ridere quanto un dito in un occhio e fa bruciare gli stomaci come una grappa andata a male. I comici ...

napolista : La proverbiale ironia dei veronesi (quelli dei cori per il nazista Rudolf Hess) Il presidente del Verona ha minimi… - zerogradiK : ci dovremmo scusare con il Presidente del #Verona per non aver capito l’ironia della sua curva nota a tutti per le… - FlaGu52 : @PresMoratti L'ironia dei tifosi veronesi è nota da anni -