Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) Raccoglie elogi e complimenti per Gianlucasul Corriere dello Sport. Edmondonella sua consueta rubrica ha definito Roma-Napoli una “gara al top” per quanto rigurarda la direzione arbitrale massima accettazione, zero proteste, giusti i provvedimenti disciplinari.elogia l’intervento del Var nel primo rigore e ne compara il corretto utilizzo con quello errato di Banti nella gara con l’Atalanta va riconosciuto, a sottolineare la bravura nel Var (Video Operation Room) di Aureliano – sfuggito a tutti (Smalling compreso). Callejon (in area) va intenzionalmente (questa è la discriminante) a colpire il pallone con il braccio sinistro, che allo stesso tempo è parallelo al corpo (meno largo di De Ligt in Lecce-Juve, per intenderci) Lo dice solo tra le righe e senza enfasi, ma non può esimersi, dal riconoscere che il contatto tra Veretout e ...

napolista : La moviola di Pinna promuove #Rocchi a pieni voti: “gara al top” Sul Corriere dello Sport: perfetto l’intervento d… - angelosteri : RT @eu_sentenza: Vi prego andatevi a leggere @edmondo_pinna che fa la moviola sul @CorSport, le linee tracciate sul gol di Lukaku stanno fa… - pino_nostro : RT @eu_sentenza: Vi prego andatevi a leggere @edmondo_pinna che fa la moviola sul @CorSport, le linee tracciate sul gol di Lukaku stanno fa… -