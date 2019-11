La lotta ai tumori femminili ha delle alleate d’eccezione | le Pink Ambassador

lotta contro i tumori : cure più efficaci con i semi dell’uva : Nuove prospettive per la Lotta al mesotelioma maligno, una forma rara e aggressiva di tumore che colpisce il mesotelio, tessuto che riveste gran parte degli organi interni. Uno studio di ENEA, CNR e Università “Federico II” di Napoli (UNINA) ha dimostrato che alcune molecole contenute nei semi degli acini (vinaccioli) delle uve di Aglianico e Falanghina sono capaci di bloccare la crescita di cellule di mesotelioma e potrebbero essere in grado di ...

La Calabria e la lotta ai tumori : il punto di vista di pazienti e cittadini : Al via la conferenza stampa “La Calabria e la lotta ai tumori . Il punto di vista di pazienti e cittadini ” che si terrà a Catanzaro, sabato 26 ottobre alle ore 18.00 all’Hotel Perla del Porto, in via Martiri di Cefalonia 64. Nel corso della conferenza stampa verranno presentati i risultati di un’indagine sulla percezione dell’assistenza oncologica e onco-ematologica nella Regione, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e ...

Nobel per la Medicina : “Il ruolo dell’ossigeno è cruciale nella lotta ai tumori con l’immunoterapia : nella lotta al cancro attraverso l’immunoterapia il ruolo dell’ossigeno è cruciale . Lo sottolinea Michele Maio, direttore del Centro di immuno-oncologia al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e presidente di Fondazione Nibit, secondo cui, dunque, il Nobel assegnato quest’anno agli studi di William Kaelin Jr, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza è in continuità con quello della scorsa edizione, dove ad essere premiati furono ...

Aiocc scende in campo per la lotta contro i tumori di testa e collo : ecco tutte le novità : “Non mettere la testa sotto la sabbia. Non sottovalutare tumori della testa e del collo e non dimenticare di sottoporsi ai controlli” Si tratta del messaggio di una campagna di sensibilizzazione che vedrà la luce dal 16 al 20 settembre da Aiocc, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, con il patrocinio del Ministero della Salute, che ormai è arrivata alla sua seconda edizione. “Tieni la testa sul collo. Un ...