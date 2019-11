La Gazzetta attacca Ancelotti | Non ha dato un’identità al Napoli Le sue incertezze

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 3 novembre 2019) “Meglio con Sarri” un concetto semplice,quello che sottolinea ladello Sport con un grafico in cui mette a confronti i risultati ottenuti dae Sarri con il. Onore al curriculum di, che resta la sua garanzia. Ma, da queste parti, finora non ha portato nulla di nuovo. Anzi, rispetto al percorso intrapreso da Maurizio Sarri, nel suo triennio napoletano, le differenze cominciano a emergere. Ildi Sarri aveva stentato in partenza solo la prima stagione, ma già dalla seconda aveva preso addirittura il comando della classifica dopo 11 giornate. Aldiinvece mancano risultati e certezza. Mancano i risultati, la qualità del gioco e la continuità nelle prestazioni. Ledi Carlostanno pesando sui risultati: questa squadra, comunque, non ha un’identità propria. E ciò significa che l’allenatore ...

