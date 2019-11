La fumettista Yudori | “Alcuni non accettano che le donne sappiano creare storie dal nulla”

Fonte : wired

(Di domenica 3 novembre 2019) Siamo nel diciannovesimo secolo, Pandora è figlia di una prostituta asiatica e del ricco rampollo di una famiglia di industriali americani. La madre è morta di parto, il padre è infantile e bellissimo, lei invece ha tratti troppo orientali per la casa in cui vive, che la considera brutta, selvatica, destinata al peccato. Così, trasformando la profezia in un desiderio, la piccola Pandora decide in autonomia che da grande diventerà anche lei una prostituta come la madre. Questa è la trama di La scelta di Pandora (pubblicato in Italia da J-Pop), opera prima disudcoreana classe 1991 che si è fatta conoscere in rete raccontando senza filtri il sesso, il razzismo e il corpo delleasiatiche. L’abbiamo incontrato in occasione del Lucca Comics & Games 2019. La cosa che salta subito all’occhio in La scelta di Pandora è il contrasto tra ...