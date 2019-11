La Francia ci rimanda 31 immigrati fermati a Nizza

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Valentina Raffa Altre 200 persone partite dalla Libia salvate da un mercantile italiano. Alan Kurdi oggi a Taranto Non si fa in tempo ad accogliere un gruppo di migranti prossimi allo sbarco, gli 88 che una settimana fa sono stati presi a bordo della nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye e che il Viminale ha destinato a Taranto prima della redistribuzione concordata con alcuni paesi dell'Unione europea, che eccone altri 200 già a bordo di un mercantile italiano, l'Asso30. Viaggiavano su due gommoni in acque internazionali nei pressi delle piattaforme petrolifere e così il mercantile battente bandiera italiana li ha presi a bordo tra venerdì sera e ieri mattina mettendoli al sicuro. Ovviamente attendono di poter toccare la terraferma, cosa che dovrebbe avvenire presto, dal momento che l'imbarcazione è di supporto alle installazioni offshore nel Mediterraneo e dunque non è ...

sputnik_italia : La Francia rimanda in Italia un camion pieno di migranti bloccato a Nizza - calendaschese : Accidenti : qui si scrive che è dal 2015 che gli accordi di Shengen tra Italia e Francia sono sospesi !! Ieri . - NICOVENDOME55 : La Francia rimanda in Italia un camion pieno di migranti bloccato a Nizza: -