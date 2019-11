La festa in piazza della camorra | l' ira del presidente dell' Antimafia | «Inaccettabile»

La festa in piazza della camorra : show e fuochi d'artificio - così il boss riafferma il potere : fuochi d'artificio, musica neomelodica, folla in strada. La scena di giovedì scorso, nella zona popolare dei «600 alloggi» a Monterusciello, è un deja vu senza fine....

Camorristi scarcerati : festa di piazza con neomelodici e fuochi d'artificio : fuochi d?artificio, champagne e un cantante neomelodico che si è esibito tra gli applausi e i cori del centinaio di persone scese in strada per salutare il ritorno nel quartiere di due...

Iraq - Ali Adnan in piazza a Baghdad con i manifestanti : porta il cibo a chi protesta : Nella vita di Ali Adnan non c'è solo il calcio. L'ex tornante sinistro di Udinese e Atalanta, dopo aver terminato la sua stagione in Mls con i Vancouver Whitecaps, è tornato nel suo Paese d'origine, l'Iraq, per prendere parte alle manifestazioni in piazza a Baghdad contro le politiche del primo mini

Ferrara - festa di Capodanno in piazza con musica - incendio al castello estense e Dj Set : Martedì 31 dicembre 2019, giorno di San Silvestro, la città di Ferrara celebrerà l'arrivo del nuovo decennio con una vasta gamma di iniziative allestite nei principali siti cittadini. Tra i più importanti eventi ferraresi per l'Ultimo dell'Anno spicca la festa di Capodanno in piazza castello con spettacolo musicale, incendio del castello estense allo scoccare della Mezzanotte e Dj set fino alle 03:00. Le altre feste si svolgeranno nello stesso ...

Predappio - tremila nostalgici sfilano nel paese di Mussolini. Anche l’Anpi in piazza : “Manifestazione illegale” : Hanno sfilato in 3mila lungo le strade di Predappio, comune sulle colline forlivesi che ha dato i natali a Benito Mussolini, nel corteo che ha celebrato l’anniversario della marcia su Roma che nel 1922 portò il fascismo al potere. Camicie nere, slogan e saluti romani davanti alla cripta del Duce, cartelloni e simboli di ispirazione nostalgica, ma Anche poesia, musica, una “tagliatella antifascista” e fiori sulla tomba di un ...

Cile - annunciato rimpasto di governo. Manifestanti ancora in piazza : “Dimissioni e nuova Costituzione” : Oltre un milione di persone sono scese in piazza venerdì in Cile per protestare contro le disuguaglianze sociali, al termine di settimana di violente proteste. Si tratta di una delle più grandi manifestazioni del Paese. Karla Rubilar, governatrice della regione di Santiago, ha espresso la sua “emozione” per la massiccia partecipazione a questo evento che ha riunito, secondo lei, “più di un milione di persone a Santiago e in ...

Catalogna - 350mila in piazza a Barcellona : “Liberate i leader indipendentisti”. In serata scontri tra la polizia e i manifestanti : La Catalogna che sogna l’indipendenza e respinge il pugno duro della giustizia spagnola contro i suoi leader si è radunata di nuovo sabato sera a Barcellona. Almeno 350mila persone, secondo le cifre generalmente al ribasso fornite dalla polizia locale, sono scese in piazza al grido “libertà per i prigionieri politici“. La manifestazione, guidata dalle organizzazioni indipendentiste Anc e Omnium, si è svolta pacificamente fino alla ...

Le manifestazioni di piazza in Libano - tra contraddizioni e ondate di profughi : Quella in corso in Libano è davvero una rivoluzione? Chi e quanti sono i responsabili della crisi economica seguita a una crisi politica interna, circondata da una gigantesca destabilizzazione regionale?

Chef Rubio contro manifestanti in Piazza S. Giovanni : Poi andate con le nigeriane : Chef Rubio non poteva certo esimersi dall'esprimere la propria opinione in merito alla grande manifestazione tenutasi ieri in Piazza San Giovanni a Roma. Sono state ben 200mila persone a rispondere all'appello di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Una marea umana che è scesa in Piazza per manifestare pacificamente contro un governo in cui non si riconosce, spinta da un ritrovato e rinnovato orgoglio italiano. Ma Chef Rubio ha commentato ...

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : 50mila in piazza San Giovanni a Roma : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

