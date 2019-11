Juventus | le parole di Sarri sul tocco di mano di De Ligt stupiscono tutti

Torino-Juventus - Sarri alla vigilia si sbilancia su Pjanic e sul modulo : le sue parole in conferenza : “Un derby non è mai una partita come le altre. Ha un significato speciale per entrambe le squadre. In passato sono andato a visitare Superga. Mi sembrava d’obbligo per commemorare un mito dello sport italiano”. Parla così del derby della Mole il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Queste le sue parole nella conferenza stampa della vigilia. “Mi aspetto un Torino dalle grandissime motivazioni, un Toro da battaglia. ...

Juventus-Genoa - Sarri conferenza stampa : le parole del tecnico LIVE : JUVENTUS GENOA Sarri conferenza stampa- Giornata di vigilia in casa Juventus, bianconeri attesi dalla sfida di domani sera contro il Genoa. Come accennato in mattinata, Sarri sarebbe pronto a mettere in atto diversi cambi dal primo minuto. Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny, mentre potrebbe arrivare anche un turno di riposo per Bonucci o De Ligt. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, anche se, come noto, dovrà fare ancora a meno di ...

Calciomercato Juventus - le parole di Paratici su Mandzukic e sul contratto di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì”. Lo ha detto il ds della Juventus Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport 24 da Amatrice a margine del premio intitolato a Manlio Scopigno. “Riteniamo di essere a un buon punto ma ancora con grandi margini di miglioramento” ha aggiunto Paratici a proposito dell’andamento della stagione. “Mandzukic? Parleremo ...

Juventus - ricorso scudetto del 2006 : parole dure di Moratti contro Agnelli : Juventus – Sono passati tredici anni dalla vittoria della Nazionale azzurra ai Mondiali tedeschi. E sì, lo stesso periodo da quando il calcio italiano venne fatto a pezzi da Calciopoli. Juventus in B, Inter scudettata, diverse squadre, dirigenti e giocatori indagati. Tutto noto, ancora se ne parla. La Juventus non vuole del resto mollare il titolo perso in quella stagione dopo il verdetto federale, convinta di poter riavere lo scudetto ...

Inter Juventus - De Ligt accende il Derby d’Italia : ecco le sue parole : Inter Juventus – Primo incrocio ufficiale tra Sarri e Conte. Prima volta da avversario per Conte in campionato e primo Derby d’Italia per il nuovo tecnico bianconero. Si preannuncia una sfida stellare, l’Inter di Conte ci arriva con due punti in più della Juventus e con un cammino perfetto in campionato. Sarri invece ha un solo pareggio a sporcare la sfilza di vittorie in Serie A. La sfida è iniziata da tempo a colpi di ...

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole dei protagonisti : Higuain - Bernardeschi e Cuadrado commentano la vittoria : vittoria semplice per la Juventus contro il Bayer Leverkusen. A fine gara alcuni dei protagonisti hanno commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Juventus-Bayer Leverkusen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Bernardeschi Carpe diem, Szczesny giustiziere [FOTO] “Era una partita importante dopo il pareggio a Madrid. Sapevamo che avremmo dovuto vincere per vedere la qualificazione un po’ più vicina. Abbiamo fatto una grandissima partita ...

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole del tecnico Bosz : da Sarri a de Ligt : “Noi ci prepariamo sempre molto bene sul nostro avversario, ci sono persone addette a questo compito. L’abbiamo fatto anche in questo caso”. Lo ha detto il tecnico olandese Peter Bosz in conferenza stampa all’Allianz Stadium. E’ un Bayer Leverkusen attento quello che arriva a Torino per sfidare la Juventus nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League. “Sappiamo che squadra sia la Juve, ...

Juventus-Spal si avvicina - le parole di Maurizio Sarri : "Partita difficile" : "La partita con la Spal difficile perché pensiero già alla Champions? No, è difficile materialmente. La squadra deve smettere di pensare alla partite dopo, le partite si aggrediscono altrimenti si subiscono". Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, alla vigilia dell’anticipo casalingo contro

Juventus-Verona - le parole di Paratici e Buffon nel pre-partita : novità su Mandzukic - record per il portiere : Fabio Paratici e Gigi Buffon si sono presentati ai microfoni di Sky Sport, poco primi del calcio d’inizio di Juventus-Verona. Queste le parole del direttore sportivo su Mandzukic: “La situazione è in stallo, c’è tempo fino al 30 per il mercato in Qatar. Aspettiamo notizie nei prossimi giorni, vedremo cosa succederà”. Queste, invece, le parole del portiere: “Di nuovo in campo con la maglia della Juventus? ...