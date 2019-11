Juve | contro la Lokomotiv si candidano per un posto da titolare Ramsey e Khedira

Calciomercato Juventus - al PSG interesserebbe De Sciglio : non si esclude una contropartita : La Juventus vista contro il Torino non ha di certo brillato in quanto a gioco ma l'ottima prestazione dei granata unita ad un campo che non aiutava molto il gioco delle due squadre ha sicuramente condizionato l'andamento del match. La Juventus l'ha messa quindi molto sul carattere e sulla voglia di vincere e il criticato De Ligt ha deciso la partita su calcio d'angolo, dopo un assist di Higuain. Nella Juventus è spiccata l'assenza di Alex ...

Juventus - la possibile formazione contro il Toro : Pjanic convocato - CR7 guiderà l'attacco : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista del derby di questa sera contro il Torino. In questa seduta Maurizio Sarri ha potuto verificare le condizioni di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino ha smaltito il problema muscolare accusato contro il Lecce ed è nell'elenco dei convocati della Vecchia Signora. Adesso resta solo da capire se Maurizio Sarri deciderà di schierare Pjanic fra i titolari ...

Criscito contro la Juve - commenta su Instagram al fratello di Insigne e poi cancella : “Che schifo” [FOTO] : Ancora bufera, l’ennesima, sugli arbitri. Il giorno dopo il turno infrasettimanale di Serie A, non si placano le polemiche relative specialmente alle sfide di Napoli e Juventus. Azzurri furiosi per il mancato fischio in area a Llorente, la cui azione ha portato al pari dell’Atalanta, ma ancora più arrabbiati dopo quello concesso alla Juventus e a Cristiano Ronaldo, che ha portato i bianconeri al successo. Juventus-Genoa e ...

Juventus - Bernardeschi sulla maglia speciale indossata contro il Genoa : 'È' spettacolare' : Ieri sera, la Juventus è riuscita ad imporsi all'ultimo respiro sul Genoa. I bianconeri, grazie a Cristiano Ronaldo che ha battuto il rigore decisivo al 95' minuto, si sono aggiudicati tre punti importantissimi che consentono alla squadra di Maurizio Sarri di restare in testa alla classifica. Al termine della partita contro il Genoa, Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Jtv toccando diversi argomenti. In particolare, il numero 33 ...

Juventus - fantasia cercasi. Senza Cristiano Ronaldo si fa dura anche contro il Genoa : e l’assenza più pesante è quella di Higuain : La Juventus vince di misura, nel recupero, contro il Genoa grazie a Cristiano Ronaldo: il portoghese rimedia ad una partita opaca, ma Senza di lui i bianconeri mancano di qualità e fantasia. Si sente l’asSenza di Higuain Cristiano Ronaldo, a tempo scaduto. Il guizzo del fuoriclasse, l’ultimo ad arrendersi, decisivo non per caso. CR7 regala tre punti pesantissimi alla Juventus procurandosi il calcio di rigore che poi trasforma a ...

Juve - maglia speciale firmata Palace contro il Genoa : maglia Juventus Genoa – Lo avrete certamente notato: la divisa con cui la Juve è scesa in campo, e con cui sta giocando all’Allianz Stadium contro il Genoa, è davvero speciale. Si tratta di un kit unico, prodotto dalla collaborazione fra adidas, Palace e Juventus. Il brand londinese, nato dalla cultura skater, ha unito le forze con adidas per creare un kit innovativo e sorprendente, caratterizzato da un design urban, che non ...

Juventus : contro il Genoa si rivede CR7 - potrebbe toccare anche a Buffon e Demiral : Quella di oggi (29 ottobre) per la Juventus è stata una giornata molto intensa visto che i bianconeri, nel pomeriggio, hanno sostenuto l'allenamento della vigilia della gara contro il Genoa. Per questa partita, Maurizio Sarri ha un po' di emergenza visto che la partita di Lecce ha lasciato qualche strascico a livello fisico. Domani, quasi sicuramente, il tecnico terrà a riposo Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain. Il Pipita ha preso una brutta botta ...

Juventus - contro il Genoa potrebbero giocare Ronaldo e Dybala : La Juventus, domani sera 30 ottobre alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino, affronterà il Genoa del nuovo allenatore Thiago Motta nel turno infrasettimanale di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto a Lecce, Maurizio Sarri vuole ora tornare a vincere, per mantenere invariato il vantaggio in classifica sull'Inter di Antonio Conte, che attualmente segue a un solo punto di distanza. contro il Genoa ritorna Cristiano Ronaldo La Juventus, ...

Ronaldo : ‘Il mio gol preferito è quello segnato contro la Juventus’ : Cristiano Ronaldo, vincitore di ben cinque Palloni d'Oro, non riceve questo premio dal 2017, ma adesso ci sarebbero segnali incoraggianti per tornare sul gradino più alto del podio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, una delegazione di France Football si sarebbe recata a Torino per incontrare l'attaccante della Juventus, che ha rilasciato un’intervista che sarà in prima pagina sul prossimo numero. Alcuni spezzoni dell'articolo, in ...

La Juve frena contro il Lecce - ma Inter e Napoli non ne approfittano : La nona giornata del campionato di Serie A, è stata contraddistinta dai pareggi di tutte e tre le big del campionato: infatti Juventus, Inter e Napoli sono state fermate da squadre sulla carta inferiori come Lecce, Parma e Spal. Sabato 26 Ottobre si giocava Lecce-Juventus e nemmeno i tifosi pugliesi più ottimisti avrebbero puntato sulla squadra salentina che, invece, è riuscita a riacciuffare la formazione allenata da Maurizio Sarri, ...

Juventus - infortunio Higuain : le sue condizioni dopo i controlli al Jmedical : Gonzalo Higuain è stato sottoposto ai controlli medici del caso dopo l’infortunio alla testa rimediato a Lecce: la tac ha dato esito negativo Sabato pomeriggio complicato per la Juventus al Via del Mare. Nella giornata di ieri i bianconeri sono stati fermati sull’1-1 dal Lecce ed hanno anche perso Gonzalo Higuain per infortunio. La situazione dell’argentino ha destato una certa preoccupazione visto l’infortunio alla ...

SPAL - Semplici : “Napoli? Contro di loro pochi di vantaggi. Dopo la Juve squadra migliore” : Semplici: noi dobbiamo fare una partita straordinaria. Ci siamo allenati al meglio in settimana per far si che i ragazzi facciano una partita alla morte SPAL Semplici NAPOLI – Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Contro il Napoli. Queste le sue parole: SU SPAL – NAPOLI “Napoli? Contro di loro ce ne sono pochi di vantaggi. Dopo la Juventus, sono la squadra migliore a ...

L’Inter non approfitta del passo falso della Juventus : contro il Parma finisce solo 2-2 [FOTO] : Inter-Parma live – E’ andato in archivio il secondo match di oggi valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Parma, due squadre che hanno dato vita ad una partita scoppiettante e ricca di gol. Qualche errore di troppo in difesa per la squadra di Antonio Conte che però come al solito si è rivelata pericolosa in attacco, molto bene gli uomini di D’Aversa soprattutto in ripartenza, in ...

Senza CR7 si ferma la Juve. Pari contro un grande Lecce : un match di rigore - finisce 1-1 : La Juve non va oltre l'1-1 in casa del Lecce nell'anticipo della 9/a giornata del campionato di Serie A e rischia di perdere la vetta della classifica, in caso di successo dell'Inter contro il Parma. Privi di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sprecano molto sia nel primo che nel secondo tempo in parti