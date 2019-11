Judo | Europei Under 23 2019 | Arianna Conti quinta nei -78 kg | la migliore degli azzurri

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Si conclude con un po’ di amarezza la rassegnanentale23 diper l’Italia, sul tatami russo di Izhevsk. Dopo un day-1 di grande rilievo, caratterizzato dalla medaglia di bronzo vinta da Mattia Miceli nei -66 kg, il Bel Paese non può sorridere più di tanto per l’esito dei match nelle categorie odierne che hanno posto la parola fine alla competizione. Ladella truppa tricolore è stata. Laka nostrana ha concluso al quinto posto nei -78 kg la propria avventura, sfiorando il podio. Un percorso che ha vistoaggiudicarsi il primo incontro contro la russa Marina Bukreeva per ippon, per poi essere sconfitta dall’olandese Ilona Lucassen (tre shido). Nei recuperi, il successo contro la croata Petrunjela Pavic è valso il pass al match per il bronzo contro l’israeliana Inbar Lanir. Niente da fare però per ...

