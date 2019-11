Italia Viva raccoglie firme contro la tassa sulle auto aziendali

Manovra - Pd contro Italia Viva e Renzi : “Da loro populismo fiscale - imitano il Matteo sbagliato” : È scontro, nel governo, tra Partito Democratico e Italia Viva sulla Manovra. I dem, con Stefano Vaccari, mettono sotto accusa gli esponenti del partito di Matteo Renzi sostenendo che "continuano nel loro incontenibile populismo fiscale che colpisce il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti. Parlando solo di tasse fanno un favore a Salvini e alla destra, indossando i panni del Matteo sbagliato".Continua a leggere

Manovra : Italia Viva - ‘impegno per evitare plastic tax e tassa auto aziendali’ : Roma, 2 nov.(Adnkronos) – “Il presidente Bonaccini ha ragione: chiunque sia a contatto col mondo produttivo sa che una tassa sulle auto aziendali e una tassa sulla plastica produrrebbero effetti negativi per le aziende e per i lavoratori impiegati in quelle stesse aziende. Sono da evitare e ci impegneremo per questo (come lo abbiamo fatto con successo su aumenti Iva, tassa sui telefonini, incremento Irpef agli agricoltori, ...

Matteo Salvini demolisce Italia Viva : "Signor Renzi - la faccia come il retro. Si è inventato un partitello" : Il duello televisivo da Bruno Vespa non ha placato gli animi, Matteo Salvini è tornato a parlare dell'altro Matteo: "Il signor Renzi ha la faccia come il retro, per essere eleganti. Ha fatto nascere il governo per il terrore delle elezioni, per il terrore di perdere la poltrona, si è inventato un pa

Perché Italia Viva cresce nei sondaggi. Parlano Ghisleri e Pregliasco : Calano i consensi per Pd e M5s, crescono quelli per il centrodestra, a eccezione di Forza Italia, e per Italia viva. L’ultimo sondaggio Ipsos pubblicato oggi sul Corriere della Sera rispecchia i risultati delle elezioni regionali in Umbria. Solo un dato è fuori dagli schemi. Sorprende il risultato d

TASSA SULLE AUTO AZIENDALI/ Italia Viva "Lavoreremo duro contro questa misura" : TASSA SULLE AUTO AZIENDALI, arriva la replica di Italia Viva che attraverso Twitter fa sapere di non essere disposta ad accettare questa nuova TASSAzione

Pensioni - Bellanova : ‘Su Quota 100 Italia Viva farà battaglia in Parlamento’ : Mentre si avvicina l’inizio dell’esame parlamentare della legge di Bilancio 2020, continuano a registrarsi divisioni nella maggioranza di governo sulle Pensioni anticipate con Quota 100. Ad insistere sul punto sono i renziani, parlamentari e ministri del nuovo movimento politico fondato da Matteo Renzi, Italia Viva. "Su Quota 100 – ha detto oggi il ministro delle Politiche agricole e alimentari Teresa Bellanova durante un'intervista a Omnibus su ...

Italia Viva sosterrà Bonaccini a spada tratta - assicura Bellanova : “Vertice produttivo, manovra chiusa”. In un intervista a Il Messaggero di Roma, la ministra per l'Agricoltura Teresa Bellanova risponde così sul primo incontro della maggioranza a Palazzo Chigi dopo la bufera del voto in Umbria. “Siamo riusciti a trovare i migliori punti di equilibrio”, puntualizza Bellanova, secondo cui l'incontro è da considerarsi come “una bella prova di tenuta della maggioranza”. Ma poi la ministra non nega che si tenterà ...

Odio sui social - Pucciarelli (Lega) : “Commissione Segre di parte - non considera cristianofobia”. Poi attacca Italia Viva : “La commissione Segre rischia di essere di parte, perché non considera il fenomeno crescente della cristianofobia“. A dirlo, al Senato, a nome del gruppo parlamentare della Lega, Stefania Pucciarelli, in riferimento alla mozione promossa da Liliana Segre per l’istituzione di una commissione straordinaria contro Odio e razzismo. “E complimenti a Italia Viva. Dopo l’intervento di Davide Faraone abbiamo capito cosa ...

Matteo Renzi e quel problema nel casting di Italia Viva : In esclusiva ogni settimana sull'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco Dambrosio Perché Makkox proprio non lo sa disegnare Nicola Zingaretti " Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari" Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare" Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al ...

Sui social network solo con documento d’identità : la proposta di Italia Viva tra pro e contro : La proposta del deputato renziano Luigi Marattin è diventata una petizione: l’obiettivo è obbligare chiunque apra un profilo social a presentare un documento d’identità per porre un freno a fake, odio e profili falsi. I pro e i contro

Maria Elena Boschi - la promessa che fa tremare il Pd : "In poco tempo Italia Viva avrò la doppia cifra" : Italia Viva si è ben vista dallo sporgersi troppo in Umbria. E l'esito ha dato ragione al partito di Matteo Renzi. A esultare per la decisione presa sembra essere Maria Elena Boschi che ha assicurato: "Non ho dubbi che Italia Viva crescerà e diventerà un partito da doppia cifra, ma non lo diventerà

Italia Viva e Pd chiedono lo sbarco immediato della Ocean Viking : L’incontro al Viminale fra il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e le Ong sembrava aver avviato un nuovo dialogo fra le parti, dopo la battaglia aperta da Matteo Salvini contro chi opera nel mar Mediterraneo. Eppure dinanzi alla richiesta di Ocean Viking, da 11 giorni in mare, di un porto sicuro in cui far sbarcare 104 migranti, il Governo Italiano non ha fornito risposta. Oggi sono Italia Viva e Pd a chiedere lo sbarco ...

Il giornalista al massone ed ex M5s Vitiello : “In Italia Viva di nuovo c’è poco”. Lui replica : “Falso - ci sono io” : “Condividevo i valori del M5s perché loro si ponevano come il nuovo e io pensavo di poter trovare una mia dimensione in quel contesto. In Italia Viva di nuovo c’è il progetto e, soprattutto, ci sono io. Perché no? Sì, sono io il nuovo di Italia Viva“. È la risposta che dà Catello Vitiello, ex Movimento 5 stelle (espulso durante la campagna elettorale perché iscritto alla loggia napoletana “Sfinge”, aderente al ...