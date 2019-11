Italia tra piogge e venti forti

Enrico Piaggio - Un Sogno Italiano – Fiction : la Trama e il Cast! : Enrico Piaggio: Un Sogno Italiano è una nuova Fiction Rai con l’attore Alessio Boni nel ruolo del protagonista. Scopriamo insieme la Trama e il cast di questa nuova Fiction che andrà in onda su Rai Uno. La Trama della Fiction Enrico Piaggio: Un Sogno Italiano Come si può intuire dal titolo, questa nuova Fiction è stata realizzata per raccontare la vita dell’imprenditore Enrico Piaggio e del suo Sogno Italiano. La Fiction Enrico ...

Silvio Berlusconi rilancia Altra Italia : "Il mio successore? ecco da dove arriverà" : Silvio Berlusconi, forte della vittoria del centrodestra in Umbria, rilancia Altra Italia. Questa volta il Cav fa sul serio e la federazione prende sempre più forma: "Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione, prendendo anche il meglio delle liste civiche che si ispir

Fi : Berlusconi - ‘creerò Altra Italia - sarà federata a Forza Italia’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione, prendendo anche il meglio delle liste civiche che si ispirano ai nostri valori. Una struttura giovane che si federi con Forza Italia senza ruoli di preminenza dell’una sull’Altra. Da qui potrà nascere il mio successore”.Così Silvio Berlusconi, nel nuovo libro di Bruno Vespa ‘Perché l’Italia ...

Grecia - nel ghetto degli afghani a Patrasso : tornano a puntare all’Italia appesi sotto ai tir. Il sindaco : “Io darei a tutti il diritto d’asilo” : Appollaiati sopra i tetti insicuri dell’ex cartiera, un gruppo di uomini osserva le manovre portuali d’imbarco. La fabbrica è un enorme parallelepipedo di cemento, ferro e vetri in frantumi, esempio di archeologia industriale in disfacimento, ed è piazzata proprio davanti al terminal dei traghetti che da Patrasso, terza città della Grecia, raggiungono i porti italiani di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia. Saranno una ...

Europei Taekwondo 2019 – Altra medaglia per l’Italia - Simone Alessio vince il bronzo nel -80kg : Seconda medaglia per l’Italia agli Europei di Taekwondo, a conquistarla è Simone Alessio nella categoria -80kg L’Italia conquista la seconda medaglia agli Europei di Taekwondo, Simone Alessio si mette al collo il bronzo nella categoria -80kg. L’atleta azzurro, campione del mondo nei -74 kg, cede in semifinale al russo Anton Kotkov, abile ad imporsi con il risultato di 13-15. Queste le parole del livornese: “ho ...

Forza Italia - Sisto : “Pd e M5s? Sono come acciughe e marmellata - un pasticcio immangiabile. Mi manca la vecchia sinistra” : “Elezioni in Umbria? Il risultato del voto è significativo: un centrodestra unito ha mandato a gambe all’aria quella che doveva essere l’unione del secolo, cioè l’alleanza Pd-M5s. E’ come se uno chef della politica molto originale avesse voluto creare un piatto gourmetmettendo insieme acciughe e marmellata. Ma mi sembra invece che il piatto sia sia rivelato un pasticcio immangiabile“. Sono le parole del deputato di Forza ...

Bordoni-Di Tursi (Forza Italia) : II Municipio - a Parioli e Flaminio cumuli di spazzatura in strada : Di seguito la nota congiunta di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina. “Il quartiere Parioli è abbandonato a sé stesso con strade ricolme di rifiuti non raccolti da giorni. Una situazione indecorosa che alimenta degrado e rischi per la salute” – dichiara il consigliere Paolo Di Tursi capogruppo di Forza Italia del II Municipio” – che aggiunge – “Sono proprio i quadranti del II Municipio ...

Tra venerdì sera e sabato mattina circa 200 migranti sono stati salvati da un mercantile Italiano a largo della Libia - dice Alarm Phone : Alarm Phone, un call center per segnalare emergenze in mare gestito dalla ong Watchformed, dice che tra venerdì sera e sabato mattina circa 200 migranti sono stati salvati dal mercantile italiano Asso Trenta a largo della Libia. Alarm Phone, che ha

200 migranti in fuga dalla Libia tratti in salvo su mercantile Italiano : “Tra la notte scorsa e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull’imbarcazione battente bandiera italiana Asso Trenta in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite. Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato alle ...

Memorandum Italia-Libia : Di Maio promette modifiche - non stravolgimenti : Siamo giunti alla data di rinnovo del Memorandum Italia-Libia: salvo improbabili iniziative contrarie delle istituzioni italiane, che come previsto non si sono verificate, l'accordo di collaborazione per la gestione dei flussi migratori che ha suscitato tante polemiche si rinnova automaticamente oggi, sabato 2 novembre. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una forte pressione da parte delle Ong sul governo per superare o almeno riconfigurare ...

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : duello campale tra Zaytsev e Leon - in palio il trofeo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Finale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova si assegna il primo trofeo della stagione e tutto è pronto per una partita che si preannuncia estremamente intensa, avvincente, appassionante, equilibrata tra due grandi squadre che sulla carta sono molto ...

Amazfit Stratos 3 a breve in Italia a un prezzo davvero niente male : Con un messaggio sulla pagina ufficiale su Facebook, il team di Huami ha annunciato che Amazfit Stratos 3 è in arrivo anche nel nostro Paese L'articolo Amazfit Stratos 3 a breve in Italia a un prezzo davvero niente male proviene da TuttoAndroid.

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : Modena o Perugia - chi alzerà il trofeo? Finale pirotecnica - sconto tra campioni : Modena e Perugia si contendono il primo trofeo della stagione, oggi pomeriggio (ore 18.00) le due squadre si affronteranno all’Eurosuole Forum di Civitanova nella Finale della Supercoppa Italiana 2019 di Volley maschile. Le due formazioni sono reduce dalle vittorie in semiFinale per 3-1 rispettivamente contro Civitanova e Trento, i Canarini e i Block Devils hanno dimostrato la propria superiorità contro le altre corazzate e ora si ...

Migranti - la nave Alan Kurdi entra in acque Italiane : «Non ci è stato assegnato un porto sicuro» : «Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde». Lo annuncia la Sea Eye, la ong a bordo della Alan Kurdi. «Nonostante la...