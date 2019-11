Italia sotto la pioggia | tromba d’aria in Liguria e allagamenti in Toscana - Video

L'Italia è sotto la pioggia : Tromba d'aria in Liguria e allagamenti in Toscana : Il maltempo tanto annunciato è giunto sull’Italia. Rovesci e temporali di forte intensità stanno provocando allagamenti, frane e disagi da nord a sud. Cedimenti stradali e alberi sradicati sono segnalati nel Ponente Ligure, dove permane l’allerta gialla diramata dall’Arpal. A Sanremo, una persona è stata costretta a lasciare il proprio appartamento a Sanremo a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia mentre due giovani sono stati ...

Grecia - nel ghetto degli afghani a Patrasso : tornano a puntare all’Italia appesi sotto ai tir. Il sindaco : “Io darei a tutti il diritto d’asilo” : Appollaiati sopra i tetti insicuri dell’ex cartiera, un gruppo di uomini osserva le manovre portuali d’imbarco. La fabbrica è un enorme parallelepipedo di cemento, ferro e vetri in frantumi, esempio di archeologia industriale in disfacimento, ed è piazzata proprio davanti al terminal dei traghetti che da Patrasso, terza città della Grecia, raggiungono i porti italiani di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia. Saranno una ...

Focus ascolti ottobre 2019 : Rai1 al comando - Rai2 scivola sotto Italia 1 che cresce più di tutti : E' appena terminato il mese di ottobre e qui su TvBlog andiamo ad analizzare gli ascolti delle reti generaliste, facendo anche un confronto con il medesimo mese dell'anno passato. Partiamo come sempre con il dato relativo al totale giornata con Rai1 al comando. La prima rete della Rai ottiene una media del 16,35% di share, seguita a ruota da Canale 5 che totalizza il 16,19% di share. Rai1 risulta essere in flessione rispetto all'ottobre 2018 ...

Sì Ancelotti - lei è sotto attacco. Come tutti quelli che non accettano il sistema Italia : Di fronte al dilemma dinanzi al quale si trova oggi Ancelotti ci siamo finiti tutti noi cosiddetti expat, emigranti, che abbiamo qualche ambizione piccola, rispetto al grande allenatore, di conoscere il mondo. Ché Reggiolo, Come Napoli, ci stava stretta. Forse per questo lo abbiamo amato e continuiamo ad amarlo Come uno straordinario rappresentante di questo microcosmo di diseredati – Come lui vorremmo essere degli sradicati e dei sorridenti, ...

La ricerca si farà sott’acqua : il primo laboratorio sottomarino è Italiano : Dal concept del primo laboratorio al mondo sottomarino alla certificazione di qualità del reef. L’Università di Milano-Bicocca presenterà al World Travel Market London i nuovi progetti legati alle attività del MaRHE Center, centro di ricerca della Maldive. Durante la fiera internazionale, l’Ateneo esporrà i rendering del primo laboratorio al mondo sottomarino, l’Under Water Crystal Lab. La struttura, completamente ecosostenibile e progettata con ...

Bake Off Italia 2019 : un nuovo «furto» sotto il tendone : Benedetta Parodi Le strane sparizioni di dolci non mancano mai a Bake Off Italia, ed anche nella settima edizione è accaduto il misfatto: nella nona puntata, andata in onda ieri sera su Real Time, un aspirante pasticcere ha sottratto una preparazione ad una propria avversaria, sotto l’occhio vigile delle telecamere e di Benedetta Parodi, che ha indagato e sottoposto la questione ai giudici. Bake Off Italia 2019: Rosario prende la spugna di ...

Fiumi Italiani sotto assedio : il 41% è in cattivo stato ecologico - un vero e proprio dramma ambientale : Ancora una volta dopo le intense piogge che si abbattono sul nostro territorio, dal Piemonte alla Sicilia, i Fiumi esondano, allagano città e campagne, distruggono ponti, causano vittime. Il WWF torna a puntare l’attenzione sul fatto che se da un lato i cambiamenti climatici favoriscono situazioni estreme – piogge intense straordinariamente concentrate in poche ore per poi passare qualche mese dopo a siccità altrettanto estreme – ...

Giro d’Italia 2020 : tutti i paesi e le regioni attraversate tappa per tappa. Quando il Giro passa sotto casa tua… : Sabato 9 maggio 2020 ci sarà il via ufficiale all’edizione numero 103 del Giro d’Italia, primo GT della prossima stagione: saranno ben 21 le frazioni che ci terranno compagnia fino al 31 maggio, Quando verrà incoronato il successore di Richard Carapaz. Di seguito, tappa per tappa ecco tutte le regioni, le province ed i comuni che verranno attraversati dalla Corsa Rosa. Giro D’ITALIA 2020 PRIMA tappa (sabato 9 ...

LIVE Italia-Bielorussia 1-3 calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : azzurri sotto di due gol all’intervallo e costretti a rimontare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A sorpresa la Bielorussia chiude i primi venti minuti di gioco in vantaggio 1-3: in modo però meritato. Gli ospiti sfruttano un brutto avvio degli uomini di Musti per colpire ripetutamente sulle palle inattive. Di Krikun, Matveenko e Olshevski le reti bielorusse, mentre di Musumeci è la firma italiana che tiene aperto uno spiraglio al tentativo di rimonta di Ercolessi e compagni. 00’00 ...

Aim Italia finisce sotto pressione. Bio-on valeva un quinto del listino : In tre mesi, dopo l'esposto di Quintessential, l'azienda di bioplastiche ha perso l'80% della capitalizzazione. Il ruolo di Envent, advisor garante della società, e il potere ispettivo di Borsa Italiana

E’ la prima causa di morte - eppure la popolazione ad alto rischio la sottovaluta : risultati poco incoraggianti da un’indagine sugli Italiani : C’è da chiedersi come mai, pur sapendo di rischiare la propria vita, una persona ad alto rischio cardiovascolare, decida di non preoccuparsi o magari di rimuovere il problema. Sono poco incoraggianti i risultati di un’indagine sugli italiani ad alto rischio cardiovascolare che conferma come 3 su 10 non assumono i farmaci prescritti, la metà li assume in modo saltuario e più della metà non ha cambiato stile di vita2. Questi e altri ...

Debito pubblico - torna il Btp Italia : 2 miliardi di ricavi nel primo giorno di sottoscrizione destinato ai risparmiatori privati : Ottima partenza per il Btp Italia, il bond indicizzato all’inflazione pensato per i risparmiatori lanciato per la prima volta a marzo 2012. Rimesso in pista in un contesto di tassi bassi – a quasi un anno dal flop del novembre 2018 quando i mercati erano in fibrillazione sul “rischio Italia” – il titolo del Tesoro con scadenza a ottobre 2027 non ha deluso le attese. E, nella prima delle due giornate dedicate al retail, ha ...