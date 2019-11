«Io sono la bestia» | viaggio al centro del male

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 3 novembre 2019) Mimì è impazzito. Davanti alla bara di suo figlio urla di dolore. Ma Mimì è un boss della Sacra Corona Unita e così il dolore per il figlio morto diventa la condanna per chi ne è responsabile. Un vero corto circuito che introduce il lettore in quella che è “l’ossessione” di Andrea Donaera: scavare le pulsioni, arrivare aldele al tempo stesso verso il punto opposto, all’istinto di sopravvivenza.

