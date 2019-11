Inter | il Barcellona insiste per Lautaro Martinez | in estate potrebbe esserci l' assalto

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Uno dei protagonisti del successo dell'di ieri sul Bologna per 2-1 è stato. Pur non avendo segnato l'attaccante è stato tra i migliori in campo. In particolar modo nel primo tempo quando l'argentino si è visto annullare anche un gol per fuorigioco dopo uno stop al volo spettacolare su lancio di Lukaku. Nella ripresa, poi, il Toro è stato decisivo nel procurarsi il calcio di rigore realizzato dal compagno di reparto e che ha portato i tre punti. Prestazioni in crescendo, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ne ha tessuto le lodi nel post partita. E non è un caso che nelle ultime settimane si continui a parlare dell'esse dei top club europei nei suoi confronti. Su tutti ilche continua a monitorare il calciatore e, sotto traccia, lavora ad un possibileal termine della stagione. IlperUna delle società ...

