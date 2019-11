?Insulti razzisti - Balotelli calcia il pallone in curva e minaccia di lasciare il campo. Verona-Brescia sospesa per 3? : Nuovo caso di razzismo in serie A durante Verona-Brescia. Mario Balotelli, centravanti dei lombardi, preso pesantemente di mira con cori razzisti e offensivi, intorno al 20' della ripresa si...

“Ebrea - ti odio” - oltre 200 Insulti razzisti al giorno contro Liliana Segre - scampata ai lager : Secondo di i dati dell'osservatorio antisemitismo la senatrice a vita è tra i personaggi pubblici di origine ebraica più bersagliati dai messaggi d'odio a sopendo razziale sul web. L'ondata di odio dopo che l'89enne testimone oculare del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau è stata nominata senatrice a vita da Mattarella.Continua a leggere

Calcio : Insulti razzisti a giocatore Trapani - Daspo a tifoso della Cremonese : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Un tifoso della Cremonese è stato denunciato dalla Digos di Trapani per aver rivolto, al termine della gara contro la Cremonese, epiteti razzisti nei confronti dell’attaccante del Trapani Calcio M’bala Nzola. F.D. di 41 anni, è stato sottoposto a Daspo del Questore di

Sampdoria-Roma - Insulti razzisti nei confronti di Ronaldo Vieira : il club giallorosso si scusa ufficialmente : La società giallorossa ha diramato un comunicato per chiedere scusa al centrocampista doriano in seguito agli insulti razzisti subiti a Marassi La Roma ci mette la faccia e, in seguito agli insulti razzisti subiti da Ronaldo Vieira durante il match di Marassi con la Sampdoria, ha deciso di diramare un comunicato ufficiale per chiedere scusa al centrocampista doriano. Una nota in cui la società giallorossa ha chiarito di voler collaborare ...

“Fallito” - “negro” e “incapace” : Insulti razzisti sui social contro Monfils - la risposta del francese è da signore : Subito dopo la sconfitta subita contro Sinner ad Anversa, Monfils ha ricevuto numerosi insulti sui social, replicando però con ironia Una sconfitta sul campo, ma una vittoria nella vita. Gael Monfils può essere fiero di se stesso, per aver replicato con ironia e leggerezza ad una serie di insulti tremendi, alcuni di stampo razzista, postati sui social da alcuni pseudo-tifosi dopo il ko con Sinner ad Anversa. “Fallito“, ...

Insulti razzisti a Silvia Tirado - interviene Gabriele Franco : ‘Vergognatevi’ : Silvia Tirado è stata oggetto di Insulti razzisti. Un comportamento fuori luogo da parte di alcuni incivili che non hanno apprezzato il suo comportamento a Temptation Island Vip.A denunciare l’accaduto è stata la diretta interessata tramite il suo account Instagram: “L’insulto che preferite di più dirmi è scimmia.” La fidanzata di Gabriele Franco ha invitato tutti coloro che l’hanno insultata a guardarsi allo specchio, poiché non sono meglio di ...

Il tifoso autore degli Insulti razzisti al calciatore della Roma Juan Jesus è stato denunciato per stalking e minacce aggravate da odio razziale : Il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti al calciatore brasiliano della Roma Juan Jesus è stato denunciato dalla Digos di Roma per stalking e minacce aggravate da odio razziale, e sottoposto a Daspo di tre anni (il divieto di accedere

Vicenza - Insulti razzisti verso un italiano : fermati due stranieri : Federico Garau L'uomo stava facendo ritorno a casa quando ha udito gli schiamazzi dei due giovani e si è avvicinato per chiedere loro di smetterla. I minorenni hanno reagito aggredendolo e gridando insulti razzisti Episodio di discriminazione, perpretrato stavolta nei confronti di un italiano a Vicenza, dove un uomo è stato aggredito da due ragazzini di nazionalità straniera che gli hanno rivolto insulti razzisti prima di ...

Insulti razzisti contro bimbi di colore - chiuse indagini su maestro : Roberto Bordi La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini sul caso dell'insegnante di Foligno che avrebbe detto "brutto" e "scimmia" a due bimbi di colore delle scuole elementari. Rischia il rinvio a giudizio con l'aggravante dell'odio razziale Avrebbe apostrofato come "brutto" e "scimmia" due fratellini di colore, suoi alunni in una scuola elementare. Per questo motivo è accusato di abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti, ...

Insulti razzisti a Pjanic - la curva del Brescia chiusa per un turno con sospensiva : Un turno di squalifica alla curva del Brescia per gli Insulti razzisti durante la sfida di martedì sera contro la Juventus nei confronti del bosniaco Miralem Pjanic: la pena è però sospesa (in caso di nuovo episodio scatterebbe automatico lo stop per due gare) perché si tratta della prima volta per i sostenitori della squadra […] L'articolo Insulti razzisti a Pjanic, la curva del Brescia chiusa per un turno con sospensiva è stato ...

Roma - Insulti razzisti a Juan Jesus : il club bandisce a vita un tifoso : Una dura presa di posizione contro il razzismo è stata presa della Roma. La società giallorossa ha bandito per sempre dallo stadio un tifoso. L'uomo aveva inviato dei messaggi su Instagram a Juan Jesus, scrivendogli degli insulti razzisti. Il giocatore ha pubblicato immediatamente la chat, esprimendo il suo disappunto. Immediata e forte è stata la scelta di posizione del club. Attraverso un post sui social, la Roma ha fatto sapere che ...

