In Liguria si contano i danni del maltempo

Fonte : agi

(Di domenica 3 novembre 2019) Un'ondata diha investito l'Italia e ha creato gravi disagi in, dove il forte vento e le piogge hanno provocato esondazioni, allagamenti e cedimenti stradali. Temporali e piogge torrenziali anche su Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove ci sono state anche abbondanti nevicate. Al sud i problemi maggiori si sono registrati in Campania e in Sicilia. Le criticità maggiori si riscontrano nel Levante ligure dove è stata diramata l'allerta rossa per i bacini medi, trasformata in arancione dalla serata. È esondato il torrente Petronio nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, dove è stata chiusa la galleria per Moneglia. Nello spezzino il Vara è esondato nella zona di Noceto, creando allagamenti che hanno reso necessaria la chiusura della strada statale. Su un ponte nel comune Albiano Magra, al confine con ...