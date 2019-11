In Iraq sono in corso nuove proteste | le principali strade di Baghdad sono state bloccate

Almeno 14 persone sono morte a Karbala - in Iraq - dopo che alcuni uomini hanno sparato contro dei manifestanti : Martedì mattina a Karbala, nel sud dell’Iraq, alcuni uomini armati hanno sparato contro un sit-in di manifestanti, uccidendo Almeno 14 persone. Secondo quanto riportano Associated Press e Reuters, che citano fonti mediche, più di 800 persone sarebbero state ferite nella ressa successiva

Ci sono stati molti morti nelle proteste in Iraq : Almeno 30, secondo i media internazionali, mentre in migliaia continuano a manifestare contro il primo ministro Adel Abdul Mahdi

Sono ricominciate le proteste in Iraq : Contro le politiche del primo ministro Adel Abdul Mahdi: i manifestanti dicono che continueranno «fino alla caduta del regime»

Da Rojava - in Siria : «La gente è in fuga verso l’Iraq. Ci sono bombardamenti continui» : «L’impressione è che i turchi vogliano bombardare nel profondo per creare una fascia di sicurezza voluta da Erdogan»

I morti nelle proteste in Iraq sono almeno 99 - i feriti circa 4000 : Le persone morte negli scontri iniziati martedì in Iraq sono almeno 99 e i feriti sono circa quattromila, ha detto la Commissione del Parlamento iracheno per i diritti umani. Le manifestazioni erano iniziate martedì per protestare contro le politiche del

Almeno 31 persone sono morte a Kerbala - in Iraq - nei festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura : Almeno 31 persone sono morte e 100 sono state ferite a Kerbala, in Iraq, durante i festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura, che ricorda l’uccisione dell’imam al-Husayn ibn Ali, nipote di Maometto, e dei suoi seguaci da parte dell’esercito del